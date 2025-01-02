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В Приднестровье 12 населенных пунктов остались без газа и горячей воды

В Приднестровье 12 населенных пунктов остались без газа и горячей воды - РИА Новости, 02.01.2025

В Приднестровье 12 населенных пунктов остались без газа и горячей воды

Двенадцать подконтрольных Кишиневу населенных пунктов, которые подключены к сети "Тираспольтрансгаза", остались без газа, центрального отопления и горячей воды, РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:20:00+03:00

2025-01-02T17:20:00+03:00

2025-01-02T17:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Двенадцать подконтрольных Кишиневу населенных пунктов, которые подключены к сети "Тираспольтрансгаза", остались без газа, центрального отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба правительства Молдавии. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. "Профильные предприятия Приднестровья прекратили подачу природного газа, центрального отопления и горячей воды в ряд населенных пунктов (котельные, наземные дома, многоэтажные дома с автономным отоплением), отключив также внутренних потребителей в населенных пунктах, контролируемых конституционными властями (Варница, Кочиеры, Коржова, Кошница, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Пырыта, Похребя, Васильевка, Копанка, Хаджимус и Фырлэдень)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина. В правительстве уточнили, что ранее "Тираспольтрансгаз" отключил от сети природного газа несколько государственных учреждений в населенных пунктах, подконтрольных конституционным властям, в том числе школы, больницы и учреждения культуры. Также прекращена подача тепла в пенитенциарные учреждения №8 и 12, территориальные подразделения полиции и прокуратуры Молдавии, расположенные в городе Бендеры. Власти Молдавии ищут решения по подключению учреждений в этих населенных пунктах к альтернативным источникам энергии, в том числе путем установки тепловых электростанций, работающих на биомассе. Полиция, медицинские службы, экстренные службы находятся в боевой готовности и готовы оказать поддержку людям, которым понадобится помощь. Центральные власти находятся в постоянном контакте с мэрами пострадавших от отключений населенных пунктов для обмена информацией о ситуации в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8.00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241209/pridnestrove-1988221757.html

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

https://ria.ru/20250101/moldaviya-1992254418.html

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жкх, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, газпром, молдовагаз, национальный антитеррористический комитет рф, в мире