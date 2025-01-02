В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута
В Анапе и Темрюкском районе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают возвращать в природу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
"В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2100 птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в Анапе и Темрюкском районе работают пять пунктов, где помогают пернатым. Один – в поселке Волна Темрюкского района, и четыре – в Анапе, в поселке Витязево и хуторе Усатова Балка. Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в поселке Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.