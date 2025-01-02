Рейтинг@Mail.ru
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/ptitsy-1992316208.html
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 02.01.2025
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута
Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:59:00+03:00
2025-01-02T13:59:00+03:00
анапа
темрюкский район
керченский пролив
владимир путин
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667773_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1701aedeea83c7c02e16c84b0f68be.jpg
КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают возвращать в природу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. "В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2100 птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Анапе и Темрюкском районе работают пять пунктов, где помогают пернатым. Один – в поселке Волна Темрюкского района, и четыре – в Анапе, в поселке Витязево и хуторе Усатова Балка. Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в поселке Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
https://ria.ru/20250102/anapa-1992301191.html
https://ria.ru/20250102/pesok-1992297929.html
анапа
темрюкский район
керченский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667773_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8030beca941130023b45791d130d5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, темрюкский район, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Владимир Путин, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута

В Анапе и Темрюкском районе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отмытая от мазута Чомга (большая поганка), пострадавшая в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают возвращать в природу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.
Анапе и Темрюкском районе спасли более 2100 птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
На побережье Анапы зафиксировали новый выброс нефтепродуктов
11:07
Уточняется, что всего в Анапе и Темрюкском районе работают пять пунктов, где помогают пернатым. Один – в поселке Волна Темрюкского района, и четыре – в Анапе, в поселке Витязево и хуторе Усатова Балка. Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в поселке Витязево.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
На Кубани вывезли с пляжей около 73 тысяч тонн загрязненного песка
10:28
 
АнапаТемрюкский районКерченский проливВладимир ПутинКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала