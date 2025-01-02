https://ria.ru/20250102/ptitsy-1992316208.html

В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута

В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута - РИА Новости, 02.01.2025

В Анапе спасли более двух тысяч птиц, пострадавших от мазута

Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:59:00+03:00

2025-01-02T13:59:00+03:00

2025-01-02T13:59:00+03:00

анапа

темрюкский район

керченский пролив

владимир путин

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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КРАСНОДАР, 2 янв – РИА Новости. Ветеринары и волонтёры спасли в Анапе и Темрюкском районе свыше 2,1 тысячи птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров, некоторых пернатых начинают возвращать в природу, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани. "В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2100 птиц. Почти 1,5 тысячи пернатых передали в центры реабилитации. Тех птиц, состояние здоровья которых не вызывает опасений у ветеринаров, начинают возвращать в природу", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в Анапе и Темрюкском районе работают пять пунктов, где помогают пернатым. Один – в поселке Волна Темрюкского района, и четыре – в Анапе, в поселке Витязево и хуторе Усатова Балка. Сейчас решается вопрос с выделением еще одного помещения в поселке Витязево. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом.

https://ria.ru/20250102/anapa-1992301191.html

https://ria.ru/20250102/pesok-1992297929.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

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анапа, темрюкский район, керченский пролив, владимир путин, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия