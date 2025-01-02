https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992332328.html

Эксперт оценил надежду Кишинева на рост антироссийских настроений в регионе

Эксперт оценил надежду Кишинева на рост антироссийских настроений в регионе - РИА Новости, 02.01.2025

Эксперт оценил надежду Кишинева на рост антироссийских настроений в регионе

Кишинев тщетно надеется на жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в условиях энергокризиса и рост среди них антироссийских настроений,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:56:00+03:00

2025-01-02T16:56:00+03:00

2025-01-02T16:56:00+03:00

кишинев

молдавия

россия

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Кишинев тщетно надеется на жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в условиях энергокризиса и рост среди них антироссийских настроений, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор тираспольского института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Шорников. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря предостерегла "горячие головы" в Кишиневе от использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. "Молдова погружается в рукотворный энергетический кризис, наивно полагая, что это поможет ей завоевать симпатии приднестровцев и решить приднестровский вопрос в свою пользу, а уже тем более на рост антироссийских настроений", - сказал Шорнков. По его словам, по риторике молдавских властей препятствием для реинтеграции Приднестровья стали российское военное присутствие на Днестре и пророссийские настроения жителей республики. "Энергетический кризис, который так "внезапно" нагрянул 1 января, в Кишиневе надеются использовать для снятия этих "препятствий". План прост: с началом энергетического кризиса, когда население начнет страдать от холода, Кишинев для начала обвинит во всем Москву, а потом начнет гуманитарную операцию по спасению людей в обмен на их лояльность", - отметил собеседник агентства. В Кишиневе полагают, если газ не поступает, то виновата Москва, которая бросила молдаван и приднестровцев на произвол судьбы. "Однако столь формальный подход к проблеме вряд ли кто-нибудь оценит. Все видели, что молдавские власти сидели сложа руки и не предпринимали ничего для исправления ситуации, когда это было еще возможно", - отметил эксперт. Он уточнил, что энергокризис, который обязательно отразится на тарифах в Молдавии, ударит прежде всего по рейтингам действующих властей, которым в 2025 году уже придется подтверждать свои полномочия на парламентских выборах, и уж точно энергокризис не отразится на геополитических предпочтениях жителей всего региона, а не только Приднестровья. "Расчет на то, что во всем удастся обвинить Россию и на этой волне начать прогревать антироссийские настроения в Приднестровье, заведомо был несостоятелен. Молдавские власти открыли ящик Пандоры, сейчас заметно, что они и сами не понимают, что будет дальше. Начинающийся энергетический кризис чреват экономическими потерями и социальными потрясениями, прежде всего, для самой Молдовы, и практически неизбежно приведет к политическим изменениям. Что же касается решения приднестровского вопроса, то Кишиневу в 2025 году явно будет не до этого", - добавил Шорников. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241210/moldavija-1988303215.html

https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992303144.html

https://ria.ru/20241220/moldavija-1990430959.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кишинев, молдавия, россия, мария захарова, в мире