https://ria.ru/20250102/pridnestrove-1992303144.html

В Молдавии заявили о возможном воссоединении с Приднестровьем

В Молдавии заявили о возможном воссоединении с Приднестровьем - РИА Новости, 02.01.2025

В Молдавии заявили о возможном воссоединении с Приднестровьем

Увеличение зависимости Приднестровья от Кишинева может способствовать реинтеграции молдавской республики, заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:32:00+03:00

2025-01-02T11:32:00+03:00

2025-01-02T11:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Увеличение зависимости Приднестровья от Кишинева может способствовать реинтеграции молдавской республики, заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 декабря предостерегла "горячие головы" в Кишиневе от использования энергетического кризиса в Молдавии для силового решения приднестровского вопроса. "Мы уже видим, что в последние годы происходит позитивное изменение восприятия Кишинева в Приднестровье, включая поддержку жителями региона идеи реинтеграции страны… Мы будем работать над укреплением этих положительных настроений, готовы помочь населению левобережья Днестра справиться с трудной ситуацией, которая может возникнуть в ближайшие недели и месяцы. До обсуждения крупных геополитических последствий еще далеко, но очевидно, что увеличение зависимости Приднестровья от Кишинева способствует приближению реинтеграции", — заявил Серебрян журналистам в четверг. По его словам, в условиях энергокризиса Приднестровье может быть обеспечено поставками газа из альтернативных источников, но жителям Левобережья придется платить за него "рыночную цену". "В связи с этим Кишинев ранее предложил представителям Тирасполя принять меры по постепенному повышению цен на газ для конечных потребителей в регионе, чтобы шок от изменений не был таким резким, однако столкнулся с их отказом. В конце концов, все должны понять, что энергетические ресурсы имеют свою цену, рыночную цену, и, в конце концов, в Приднестровье тоже должны работать рыночные правила, такие же, как и на всей территории страны, а не какие-то выдуманные правила", — добавил Серебрян. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Российская компания "Газпром" 1 января 2024 года сообщила о прекращении поставок газа через Украину. Как уточнялось, компания лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", подписанного 30 декабря 2019 года. Кроме того, "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8:00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

https://ria.ru/20241223/moldavija-1990834131.html

https://ria.ru/20250101/gaz-1992264385.html

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