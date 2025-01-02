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Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России - РИА Новости, 02.01.2025
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12:16 02.01.2025 (обновлено: 12:37 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/premiya-1992306524.html
Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России
Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России - РИА Новости, 02.01.2025
Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России
Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, она будет существовать под эгидой РИА Новости, сообщила официальный... РИА Новости, 02.01.2025
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, она будет существовать под эгидой РИА Новости, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Принято решение, что в честь Эдуарда Иосифовича Песова, его имени, будет названа журналистская премия, которая будет вручаться журналистам-международникам. Ее формат сейчас прорабатывается. Эта премия будет существовать под эгидой РИА Новости", - сказала Захарова в ходе церемонии прощания с фотографом.По ее словам, Песов обладал невероятной творческой силой, он будет жить вечно в своих работах, к которым будут обращаться все: главы государств, главы внешнеполитических ведомств, студенты, будущие фотографы. В Москве 2 января простились с фотографом МИД РФ Эдаурдом Песовым. Церемония прощания проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, на нее пришли родственники Песова, руководство министерства иностранных дел России, коллеги и знакомые фотографа, который ушел из жизни 29 декабря в возрасте 92 лет. Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
https://ria.ru/20241229/pesov-1991998392.html
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россия, америка, ссср, эдуард песов, мария захарова, андрей громыко
Россия, Америка, СССР, Эдуард Песов, Мария Захарова, Андрей Громыко
Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России

Захарова: премию для журналистов-международников назовут в честь Эдуарда Песова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПортрет фотожурналиста и официального фотографа МИД России Эдуарда Песова на церемонии прощания
Портрет фотожурналиста и официального фотографа МИД России Эдуарда Песова на церемонии прощания - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Портрет фотожурналиста и официального фотографа МИД России Эдуарда Песова на церемонии прощания
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, она будет существовать под эгидой РИА Новости, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принято решение, что в честь Эдуарда Иосифовича Песова, его имени, будет названа журналистская премия, которая будет вручаться журналистам-международникам. Ее формат сейчас прорабатывается. Эта премия будет существовать под эгидой РИА Новости", - сказала Захарова в ходе церемонии прощания с фотографом.
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики
29 декабря 2024, 16:00
По ее словам, Песов обладал невероятной творческой силой, он будет жить вечно в своих работах, к которым будут обращаться все: главы государств, главы внешнеполитических ведомств, студенты, будущие фотографы.
В Москве 2 января простились с фотографом МИД РФ Эдаурдом Песовым. Церемония прощания проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, на нее пришли родственники Песова, руководство министерства иностранных дел России, коллеги и знакомые фотографа, который ушел из жизни 29 декабря в возрасте 92 лет.
Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Фотограф Песов тонко чувствовал атмосферу переговоров, заявил Яковенко
29 декабря 2024, 15:54
 
РоссияАмерикаСССРЭдуард ПесовМария ЗахароваАндрей Громыко
 
 
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