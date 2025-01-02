https://ria.ru/20250102/premiya-1992306524.html

Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России

Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России - РИА Новости, 02.01.2025

Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД России

Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, она будет существовать под эгидой РИА Новости, сообщила официальный... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:16:00+03:00

2025-01-02T12:16:00+03:00

2025-01-02T12:37:00+03:00

россия

америка

ссср

эдуард песов

мария захарова

андрей громыко

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Премию для журналистов-международников назовут в честь фотографа МИД РФ Эдуарда Песова, она будет существовать под эгидой РИА Новости, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Принято решение, что в честь Эдуарда Иосифовича Песова, его имени, будет названа журналистская премия, которая будет вручаться журналистам-международникам. Ее формат сейчас прорабатывается. Эта премия будет существовать под эгидой РИА Новости", - сказала Захарова в ходе церемонии прощания с фотографом.По ее словам, Песов обладал невероятной творческой силой, он будет жить вечно в своих работах, к которым будут обращаться все: главы государств, главы внешнеполитических ведомств, студенты, будущие фотографы. В Москве 2 января простились с фотографом МИД РФ Эдаурдом Песовым. Церемония прощания проходила в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ, на нее пришли родственники Песова, руководство министерства иностранных дел России, коллеги и знакомые фотографа, который ушел из жизни 29 декабря в возрасте 92 лет. Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

https://ria.ru/20241229/pesov-1991998392.html

https://ria.ru/20241229/pesov-1991997953.html

россия

америка

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россия, америка, ссср, эдуард песов, мария захарова, андрей громыко