https://ria.ru/20250102/prazdnik-1991087045.html

2 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 2 января в России и в мире по календарю

2 января: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

2 января 2025 года богато на интересные поводы и события. В календаре в этот день свой праздник отмечают и поклонники научной фантастики, и граждане,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:00:00+03:00

2025-01-02T06:00:00+03:00

2025-01-02T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. 2 января 2025 года богато на интересные поводы и события. В календаре в этот день свой праздник отмечают и поклонники научной фантастики, и граждане, сконцентрированные на внутреннем мире. Какой сегодня праздник отмечается в России и в мире (профессиональный, православный, международный и т.д.), что можно делать в этот день - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииОфициальных и профессиональных праздников в праздничном календаре России на 2 января не выпадает. Тем не менее на этот день приходится несколько значимых дат и событий, которые вполне могут составить конкуренцию новогодним мероприятиям.Церковный праздник сегодняВ православном календаре 2 января начинается Предпразднство Рождества Христова, которое продолжается пять дней и помогает верующим подготовиться к предстоящему светлому празднику.Также 2 января отмечается день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского. Родился он на севере, в Архангельской губернии, и, благодаря родителям, рано научился молиться, регулярно посещал церковь. Закончил духовную семинарию и духовную академию, а став священником, служил в Андреевском соборе Кронштадта. Иоанн Кронштадтский проявлял искреннюю заботу о бедных и нуждающихся, очень много занимался благотворительной деятельностью. Здесь же, в Кронштадте, в нем открылся дар чудотворения, прославивший его по всей стране и за ее пределами.Отмечается 2 января и день памяти святого Игнатия Богоносца - бывшего ученика Иоанна Богослова и епископа Антиохийской церкви. Был растерзан на арене Колизея за то, что не отказался от своей веры.Также в этот день по православному календарю отмечают:Народный праздникВ народном календаре 2 января известен как Игнатьев день (в честь Игнатия Богоносца). В этот день было принято просить защиты для родного дома, а также выполнять различные ритуалы, призванные уберечь жилище от злых сил (например, обойти его с иконами). Еще один важный обряд - поклониться дому и всем хозяйственным постройкам, дабы выказать свое уважение. И, конечно, этот день нужно было провести в кругу семьи и родных.В некоторых регионах с этим днем была связана и еще одна интересная традиция: 2 января полагалось стряхивать с яблонь снег. Считалось, что это поможет обеспечить в будущем хороший урожай.Впрочем, с этим же днем было связано и немало запретов. Так, считалось плохой приметой давать в долг (можно привлечь финансовые сложности) и покупать обувь (есть риск сократить годы жизни).Какой сегодня праздник в мире2 января отмечается сразу несколько интересных международных праздников. Среди них - День научной фантастики. Он не имеет официального статуса и совпадает с днем рождения одного из самых известных писателей-фантастов, сформулировавшего три закона робототехники - Айзека Азимова.Еще один неофициальный, но получивший широкое распространение праздник, - Всемирный день интроверта. Интровертами называют представителей типа личности, который больше ориентирован не на внешний, а на свой внутренний мир, которому важнее собственные мысли и чувства.Памятные даты в истории1839 год - француз Луи Дагер осуществил первую фотосъемку Луны.1947 год - создана Сахалинская область.1959 год - в Советском Союзе состоялся запуск самой первой автоматической межпланетной станции под названием “Луна-1”.ИмениныСвои именины в этот день отмечают Антон, Игнатий, Иван и Даниил.

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россия, общество, праздники, религиозные праздники