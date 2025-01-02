https://ria.ru/20250102/pozhelanie-1992333253.html

Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году

Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году

Жители Харьковской области пожелали всем в 2025 году мира и воссоединения с близкими и родными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T17:04:00+03:00

2025-01-02T17:04:00+03:00

2025-01-02T17:04:00+03:00

общество

харьковская область

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 2 янв - РИА Новости. Жители Харьковской области пожелали всем в 2025 году мира и воссоединения с близкими и родными, передает корреспондент РИА Новости. "Благополучия, самое главное - благополучие. Всем, всем! Только чтобы Бог дал здоровья... молиться Богу, чтобы это все кончилось. Желание, чтобы кончилась война. Настроение новогоднее, желаю вам всем крепкого здоровья, молодости, энергии", - пожелала Вера Ивановна. Живущие рядом с передовой Ольга Николаевна и ее муж Дмитрий Федорович пожелали всему миру и жителям бывших республик Советского Союза здоровья, победы и мира, а также скорого возвращения домой. "Новый год - это был всегда семейный праздник, я сейчас отмечаю праздник со своей семьей. Моё желание, чтобы воцарился мир и могли все воссоединиться: друзья, товарищи и родственники", - пожелал, в свою очередь, еще один мирный житель Иван Арсентьевич. Он добавил, что в 2025 году ждёт наступления мира.

https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992120005.html

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Новогодние пожелания жителей Харьковской области Жители Харьковской области в новогоднюю ночь пожелали мира и воссоединения с близкими и родными. Корреспондент РИА Новости вместе с сотрудниками российской администрации Харьковской области поздравили жителей прифронтовых районов, отметили вместе с ними праздник и узнали, о чем они мечтают. 2025-01-02T17:04 true PT5M10S

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общество, харьковская область