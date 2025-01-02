https://ria.ru/20250102/pozhelanie-1992333253.html
Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году
Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году
Жители Харьковской области пожелали всем в 2025 году мира и воссоединения с близкими и родными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T17:04:00+03:00
2025-01-02T17:04:00+03:00
2025-01-02T17:04:00+03:00
общество
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 2 янв - РИА Новости. Жители Харьковской области пожелали всем в 2025 году мира и воссоединения с близкими и родными, передает корреспондент РИА Новости. "Благополучия, самое главное - благополучие. Всем, всем! Только чтобы Бог дал здоровья... молиться Богу, чтобы это все кончилось. Желание, чтобы кончилась война. Настроение новогоднее, желаю вам всем крепкого здоровья, молодости, энергии", - пожелала Вера Ивановна. Живущие рядом с передовой Ольга Николаевна и ее муж Дмитрий Федорович пожелали всему миру и жителям бывших республик Советского Союза здоровья, победы и мира, а также скорого возвращения домой. "Новый год - это был всегда семейный праздник, я сейчас отмечаю праздник со своей семьей. Моё желание, чтобы воцарился мир и могли все воссоединиться: друзья, товарищи и родственники", - пожелал, в свою очередь, еще один мирный житель Иван Арсентьевич. Он добавил, что в 2025 году ждёт наступления мира.
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992120005.html
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Новогодние пожелания жителей Харьковской области
Жители Харьковской области в новогоднюю ночь пожелали мира и воссоединения с близкими и родными. Корреспондент РИА Новости вместе с сотрудниками российской администрации Харьковской области поздравили жителей прифронтовых районов, отметили вместе с ними праздник и узнали, о чем они мечтают.
2025-01-02T17:04
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общество, харьковская область
Общество, Харьковская область
Жители Харьковской области пожелали всем мира в 2025 году
Жители Харьковской области пожелали в 2025 году мира и воссоединения с близкими
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 2 янв - РИА Новости. Жители Харьковской области пожелали всем в 2025 году мира и воссоединения с близкими и родными, передает корреспондент РИА Новости.
"Благополучия, самое главное - благополучие. Всем, всем! Только чтобы Бог дал здоровья... молиться Богу, чтобы это все кончилось. Желание, чтобы кончилась война. Настроение новогоднее, желаю вам всем крепкого здоровья, молодости, энергии", - пожелала Вера Ивановна.
Живущие рядом с передовой Ольга Николаевна и ее муж Дмитрий Федорович пожелали всему миру и жителям бывших республик Советского Союза здоровья, победы и мира, а также скорого возвращения домой.
"Новый год - это был всегда семейный праздник, я сейчас отмечаю праздник со своей семьей. Моё желание, чтобы воцарился мир и могли все воссоединиться: друзья, товарищи и родственники", - пожелал, в свою очередь, еще один мирный житель Иван Арсентьевич.
Он добавил, что в 2025 году ждёт наступления мира.