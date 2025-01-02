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Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости, 02.01.2025
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03:20 02.01.2025 (обновлено: 09:18 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/pozhar-1992281750.html
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек - РИА Новости, 02.01.2025
Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование. РИА Новости, 02.01.2025
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фбр
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
новый орлеан
сша
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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.&quot;Правильное число — 15&quot;, — так ответили в пресс-службе бюро на просьбу уточнить количество погибших.Еще 35 человек получили ранения.Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем. Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html
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фбр, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, новый орлеан, сша, техас, в мире
ФБР, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, Новый Орлеан, США, Техас, В мире

Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Число жертв теракта в Новом Орлеане выросло до 15 человек, подтвердили РИА Новости в ФБР, которое ведет расследование.
«

"Правильное число — 15", — так ответили в пресс-службе бюро на просьбу уточнить количество погибших.

На месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана признали неисправность боллардов на Бурбон-стрит
Вчера, 23:29
Еще 35 человек получили ранения.
Около трех часов ночи 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в историческом центре Нового Орлеана, вышел из машины и начал стрелять из автомата по полицейским, убив двоих. Его ликвидировали ответным огнем.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он въехал в толпу, обнаружили символику террористической организации "Исламское государство"*.
По информации телеканала CNN, в видеороликах, которые, как предполагается, Джаббар записал в машине по дороге в Луизиану, он говорит о своем разводе и о том, что сначала планировал собрать свою семью на "праздник", чтобы убить их. Но затем он передумал — ему приснились несколько снов, которые якобы убедили его присоединиться к террористической группировке.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Полиция на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Власти Нового Орлеана обратились к ФБР после наезда автомобиля на толпу
Вчера, 15:50
 
ФБРНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеНовый ОрлеанСШАТехасВ мире
 
 
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