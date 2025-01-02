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Украинцам в Польше начали рассылать фальшивые повестки о призыве
Украинцам в Польше начали рассылать фальшивые повестки о призыве - РИА Новости, 02.01.2025
Украинцам в Польше начали рассылать фальшивые повестки о призыве
Проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве, сообщает польское Управление по делам иностранцев. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:57:00+03:00
2025-01-02T19:57:00+03:00
2025-01-02T19:57:00+03:00
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ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве, сообщает польское Управление по делам иностранцев. "В связи с полученными сигналами о фальшивых письмах, отправленных гражданам Украины, Управление по делам иностранцев поясняет, что оно не является автором повесток на воинскую службу", - говорится в сообщении. В нем также размещено фото письма, где говорится, что сотрудники Управления нанесут адресату визит по месту проживания "с целью препровождения на мобилизационный пункт". Также в фальшивой повестке содержатся предупреждение о возможной уголовной ответственности и экстрадиции из Польши. Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который планировалось сформировать и обучить в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек.
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, украина
Украинцам в Польше начали рассылать фальшивые повестки о призыве
Проживающие в Польше украинцы начали получать фальшивые повестки о призыве в ВСУ
ВАРШАВА, 2 янв – РИА Новости. Проживающие в Польше граждане Украины начали получать фальшивые повестки о призыве, сообщает польское Управление по делам иностранцев.
"В связи с полученными сигналами о фальшивых письмах, отправленных гражданам Украины
, Управление по делам иностранцев поясняет, что оно не является автором повесток на воинскую службу", - говорится в сообщении.
В нем также размещено фото письма, где говорится, что сотрудники Управления нанесут адресату визит по месту проживания "с целью препровождения на мобилизационный пункт".
Также в фальшивой повестке содержатся предупреждение о возможной уголовной ответственности и экстрадиции из Польши
.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что проект создания "Украинского легиона" из проживающих в Польше украинцев, который планировалось сформировать и обучить в республике, провалился, так как в него записались менее 30 человек.