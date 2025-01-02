https://ria.ru/20250102/pokhischenie-1992281454.html

"Сидел в камышах": украинского блогера выкрали после критики Зеленского

"Сидел в камышах": украинского блогера выкрали после критики Зеленского - РИА Новости, 02.01.2025

"Сидел в камышах": украинского блогера выкрали после критики Зеленского

Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) и СБУ якобы за видео, в котором он... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T03:10:00+03:00

2025-01-02T03:10:00+03:00

2025-01-02T03:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) и СБУ якобы за видео, в котором он критикует главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сам блогер сообщил на своей странице в соцсети Tik-Tok.Как заявил Назарчик, его сначала доставили в ТЦК во Львовской области и там избили за просьбу связаться с родственниками. Затем в час ночи привезли на полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках без пола, отапливаемых "буржуйками", "без каких-либо санитарных условий"."В первые три дня я объявлял голодовку, на что надо мной посмеялись и сказали, что это не имеет никакого значения. Никакие основные права человека там не действуют — если тебе станет плохо, то всем абсолютно все равно", — сказал он.Как рассказал блогер, ему "на свой страх" удалось сбежать из места временного размещения, в котором он находился, помогли ему в этом друзья и "неравнодушные люди"."Понимая, что, либо я умру там в лесу, либо на фронте <…>, я шел больше десяти километров, сидел в камышах, в воде, я простудил ноги, я простудился сам, заработав воспаление", — объяснил Назарчик.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992244085.html

https://ria.ru/20241223/ukraina-1990912416.html

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285175.html

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в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, служба безопасности украины