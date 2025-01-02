"Сидел в камышах": украинского блогера выкрали после критики Зеленского
Украинский блогер заявил, что его забрали в ТЦК за критику Зеленского
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники ТЦК (Так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) и СБУ якобы за видео, в котором он критикует главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сам блогер сообщил на своей странице в соцсети Tik-Tok.
Как заявил Назарчик, его сначала доставили в ТЦК во Львовской области и там избили за просьбу связаться с родственниками. Затем в час ночи привезли на полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках без пола, отапливаемых "буржуйками", "без каких-либо санитарных условий".
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"В первые три дня я объявлял голодовку, на что надо мной посмеялись и сказали, что это не имеет никакого значения. Никакие основные права человека там не действуют — если тебе станет плохо, то всем абсолютно все равно", — сказал он.
Как рассказал блогер, ему "на свой страх" удалось сбежать из места временного размещения, в котором он находился, помогли ему в этом друзья и "неравнодушные люди".
"Понимая, что, либо я умру там в лесу, либо на фронте <…>, я шел больше десяти километров, сидел в камышах, в воде, я простудил ноги, я простудился сам, заработав воспаление", — объяснил Назарчик.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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