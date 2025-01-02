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Житель Польши судится с Германией из-за погранконтроля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
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16:20 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/pogrankontrol-1992328654.html
Житель Польши судится с Германией из-за погранконтроля, пишут СМИ
Житель Польши судится с Германией из-за погранконтроля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
Житель Польши судится с Германией из-за погранконтроля, пишут СМИ
Житель Польши судится с Германией из-за пограничного контроля, введенного ФРГ со странами Шенгенской зоны, сообщает издание Wirtualna Polska. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:20:00+03:00
2025-01-02T16:20:00+03:00
в мире
германия
польша
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шенгенская зона
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ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Житель Польши судится с Германией из-за пограничного контроля, введенного ФРГ со странами Шенгенской зоны, сообщает издание Wirtualna Polska. "Пан Якуб живет в Герлице, но часто бывает и в Згожельце, в связи с чем ежедневно подвергается пограничным проверками, которые продолжаются с октября прошлого года. Он решил подать в суд на Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении. Истец, которого цитирует издание, заявил, что своим иском он "хотел бы показать, что нет согласия граждан ЕС на уничтожение достижений почти 40 лет существования Шенгенской зоны". "Нам гарантирована свобода передвижения, между тем продолжающиеся проверки оказывают фатальное влияние на жизнь в приграничных районах. Это наносит удар по гражданским правам жителей", - сказал он. По данным Wirtualna Polska пан Якуб вместе с адвокатом из Берлина направил в административный суд Дрездена иск о "признании незаконности пограничного контроля". Вскоре он получил от судьи информацию о том, что его иск будет рассмотрен. Также истец рассказал о том, как проходят пограничные проверки на польско-немецкой границе. "В конце декабря полицейские хотели обыскать его машину, однако он не согласился. В ответ он услышал, в частности: "Мы будем сидеть здесь до утра" и "Мы можем повредить вашу машину". Через два часа они обыскали машину силой, выбросив вещи на тротуар", - отмечается в сообщении. Пограничный контроль в Шенгенской зоне изначально не предполагается. Однако министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение о контроле на всех сухопутных границах нелегальной миграцией, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.
https://ria.ru/20241012/polsha-1977738448.html
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в мире, германия, польша, берлин (город), шенгенская зона, евросоюз
В мире, Германия, Польша, Берлин (город), Шенгенская зона, Евросоюз
Житель Польши судится с Германией из-за погранконтроля, пишут СМИ

Wirtualna Polska: Якуб судится с ФРГ из-за погранконтроля со странами Шенгена

© AP Photo / Markus SchreiberНа границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере
На границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
На границе Польши и Германии во Франкфурте-на-Одере. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 янв - РИА Новости. Житель Польши судится с Германией из-за пограничного контроля, введенного ФРГ со странами Шенгенской зоны, сообщает издание Wirtualna Polska.
"Пан Якуб живет в Герлице, но часто бывает и в Згожельце, в связи с чем ежедневно подвергается пограничным проверками, которые продолжаются с октября прошлого года. Он решил подать в суд на Федеративную Республику Германия", - говорится в сообщении.
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Истец, которого цитирует издание, заявил, что своим иском он "хотел бы показать, что нет согласия граждан ЕС на уничтожение достижений почти 40 лет существования Шенгенской зоны". "Нам гарантирована свобода передвижения, между тем продолжающиеся проверки оказывают фатальное влияние на жизнь в приграничных районах. Это наносит удар по гражданским правам жителей", - сказал он.
По данным Wirtualna Polska пан Якуб вместе с адвокатом из Берлина направил в административный суд Дрездена иск о "признании незаконности пограничного контроля". Вскоре он получил от судьи информацию о том, что его иск будет рассмотрен.
Также истец рассказал о том, как проходят пограничные проверки на польско-немецкой границе. "В конце декабря полицейские хотели обыскать его машину, однако он не согласился. В ответ он услышал, в частности: "Мы будем сидеть здесь до утра" и "Мы можем повредить вашу машину". Через два часа они обыскали машину силой, выбросив вещи на тротуар", - отмечается в сообщении.
Пограничный контроль в Шенгенской зоне изначально не предполагается. Однако министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер обосновала свое распоряжение о контроле на всех сухопутных границах нелегальной миграцией, а также защитой от исламистских террористов и трансграничной преступности. Расширение погранконтроля с середины сентября текущего года затронуло границы с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Ранее проверки уже проводились на границе с Францией в связи с проведением Олимпийских игр в Париже. Проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией действуют с середины октября прошлого года, а на сухопутной границе Германии и Австрии они были введены осенью 2015 года.
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