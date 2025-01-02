https://ria.ru/20250102/pogoda-1992305431.html

Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов

Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов - РИА Новости, 02.01.2025

Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов

Вместо рождественских морозов жителей московского региона ждёт апрельская оттепель, воздух прогреется плюс 2 градусов, пойдет дождь, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:05:00+03:00

2025-01-02T12:05:00+03:00

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общество

новый год 2025

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

михаил леус

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вместо рождественских морозов жителей московского региона ждёт апрельская оттепель, воздух прогреется плюс 2 градусов, пойдет дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобоса" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Ну а на Рождество на Русскую равнину пожалует очередной североатлантический циклон, наполненный массами хорошо согретого Гольфстримом, влажного атлантического воздуха. Он вновь переведёт осадки в дожди и повысит температуру – так что вместо рождественских морозов жителей региона ждёт апрельская оттепель - воздух прогреется до нуля - плюс 2 градусов", - написал Леус.Он добавил, что в последний день новогодних каникул воздух прогреется еще больше, до плюс 2-4 градусов, ожидается дождь.

https://ria.ru/20250102/vilfand-1992284808.html

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Ольга Фомченкова

общество, новый год 2025, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", михаил леус