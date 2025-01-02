https://ria.ru/20250102/pogoda-1992305431.html
Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов
Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов - РИА Новости, 02.01.2025
Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов
Вместо рождественских морозов жителей московского региона ждёт апрельская оттепель, воздух прогреется плюс 2 градусов, пойдет дождь, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:05:00+03:00
2025-01-02T12:05:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Вместо рождественских морозов жителей московского региона ждёт апрельская оттепель, воздух прогреется плюс 2 градусов, пойдет дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобоса" Михаил Леус в своем Telegram-канале."Ну а на Рождество на Русскую равнину пожалует очередной североатлантический циклон, наполненный массами хорошо согретого Гольфстримом, влажного атлантического воздуха. Он вновь переведёт осадки в дожди и повысит температуру – так что вместо рождественских морозов жителей региона ждёт апрельская оттепель - воздух прогреется до нуля - плюс 2 градусов", - написал Леус.Он добавил, что в последний день новогодних каникул воздух прогреется еще больше, до плюс 2-4 градусов, ожидается дождь.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год 2025, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", михаил леус
Общество, Новый год 2025, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос", Михаил Леус
Москвичей предупредили об апрельской оттепели вместо рождественских морозов
Леус: вместо рождественских морозов Москву и область ждет апрельская оттепель