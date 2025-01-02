https://ria.ru/20250102/podryv-1992352845.html

Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в обучающей ВСУ группе

Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в обучающей ВСУ группе - РИА Новости, 02.01.2025

Подозреваемый в подрыве Cybertruck служил в обучающей ВСУ группе

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военнослужащих,... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T23:05:00+03:00

2025-01-02T23:05:00+03:00

2025-01-02T23:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военнослужащих, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевина Макмахилла. "Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве", - заявил шериф журналистам на брифинге. Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*. Десятая группа специального назначения американской армии действует под контролем европейского командования и командования специальных операций США. Американские СМИ неоднократно писали о том, что данное подразделение осуществляет подготовку украинских военных. Как заявлял ранее полковник армии США Лукас Ванантверп в интервью изданию Defence One, данное подразделение оказывало поддержку в обучении сил специального назначения ВСУ еще с 2014 года. В среду полиция Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций

https://ria.ru/20250102/terakt-1992344608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel Tesla Cybertruck взорвался и загорелся у входа в Trump International Hotel в Лас-Вегасе, пишут в соцсетях. Что стало причиной, не уточняется. Предположительно, обошлось без пострадавших. 2025-01-02T23:05 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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