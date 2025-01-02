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Подозреваемый в подрыве в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом - РИА Новости, 02.01.2025
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22:42 02.01.2025 (обновлено: 22:43 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/podryv-1992351822.html
Подозреваемый в подрыве в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом
Подозреваемый в подрыве в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом - РИА Новости, 02.01.2025
Подозреваемый в подрыве в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом
Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед инцидентом, находясь внутри машины, заявил в... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:42:00+03:00
2025-01-02T22:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед инцидентом, находясь внутри машины, заявил в четверг шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. "Человек получил огнестрельное ранение в голову до взрыва автомобиля", - сообщил он журналистам на брифинге. Шериф добавил, что правоохранители считают, что произошедшее стало самоубийством. Макмахилл добавил, что личность Ливельсбергера подтверждается обнаруженными в автомобиле удостоверениями личности, а также татуировками на теле. Шериф добавил, что подозреваемый являлся действующим военнослужащим, который служил на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, где и подозреваемый в теракте на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, однако оба преступника не были связаны и нет данных об их службе в одном и том же подразделении. Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии. Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*. В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций
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в мире, лас-вегас, сша, россия, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Лас-Вегас, США, Россия, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Подозреваемый в подрыве в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом

Подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе покончил с собой перед взрывом

© AP Photo / Ty ONeilПожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер покончил с собой перед инцидентом, находясь внутри машины, заявил в четверг шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл.
"Человек получил огнестрельное ранение в голову до взрыва автомобиля", - сообщил он журналистам на брифинге.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
Вчера, 01:56
Шериф добавил, что правоохранители считают, что произошедшее стало самоубийством.
Макмахилл добавил, что личность Ливельсбергера подтверждается обнаруженными в автомобиле удостоверениями личности, а также татуировками на теле. Шериф добавил, что подозреваемый являлся действующим военнослужащим, который служил на базе Форт-Брэгг в Северной Каролине, где и подозреваемый в теракте на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, однако оба преступника не были связаны и нет данных об их службе в одном и том же подразделении.
Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии.
Как следует из фотографий Ливельсбергера в социальных сетях, подозреваемый носил одежду с нацистской проукраинской символикой. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*.
В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Маск отреагировал на возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
1 января, 23:58
 
В миреЛас-ВегасСШАРоссияДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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