В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России
Подоляк: пока РФ не заплатит достаточную цену, переговоров не будет
Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua".
"О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — утверждает он.
"О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — утверждает он.
Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.