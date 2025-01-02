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В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025
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11:36 02.01.2025 (обновлено: 12:15 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/podolyak-1992303639.html
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua". "О переговорах много... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T11:36:00+03:00
2025-01-02T12:15:00+03:00
в мире
михаил подоляк
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua". "О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — утверждает он. Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992290363.html
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в мире, михаил подоляк, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, украина
В мире, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия, Украина
В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России

Подоляк: пока РФ не заплатит достаточную цену, переговоров не будет

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua".

"О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — утверждает он.
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Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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В миреМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
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