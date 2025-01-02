https://ria.ru/20250102/podolyak-1992303639.html

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России - РИА Новости, 02.01.2025

В офисе Зеленского сделали дерзкое заявление о России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua". "О переговорах много... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:36:00+03:00

2025-01-02T11:36:00+03:00

2025-01-02T12:15:00+03:00

в мире

михаил подоляк

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг возможность начать диалог с Россией о мире, пишет издание "Страна.ua". "О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну", — утверждает он. Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20250102/gaz-1992290363.html

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в мире, михаил подоляк, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, украина