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Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин - РИА Новости, 02.01.2025

Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Роскачество напомнило россиянам, какие подарки нельзя вернуть в магазин, даже если они очень не понравились — эти товары относятся к невозвратным, и магазин... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:33:00+03:00

2025-01-02T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Роскачество напомнило россиянам, какие подарки нельзя вернуть в магазин, даже если они очень не понравились — эти товары относятся к невозвратным, и магазин примет их только в том случае, если обнаружился брак, рассказали РИА Новости в организации. "Новогодние подарки часто скрывают как долгожданные сюрпризы, так и неоднозначные презенты, которые могут разочаровать. Причины возврата могут быть разные: от неправильного размера до нежелательного цвета или даже дубликатов. По закону "О защите прав потребителей" неподошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причина возврата может быть совершенно разнообразной – не подошел цвет, размер, фасон, комплектация и так далее", - сказали в Роскачестве. "Однако важно знать, что есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев – только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке", - добавили там же. Чаще всего в качестве презента, который нельзя вернуть, дарят продукты, бытовую технику и электронику, парфюмерию и косметику, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животных и растения. К невозвратным товарам также относятся книги, автомобили и мотовелотовары, мебель. Эти предметы можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток, а в остальных случаях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими. Если вам все-таки подарили тот товар, который можно вернуть, это можно сделать в срок от 14 до 30 дней (различаются для разных категорий). Для этого нужно сохранить чек и оригинальную упаковку. Сам товар должен быть неиспользованным и в том виде, в котором был куплен. "Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой", - посоветовали в Роскачестве. Правила для возврата товаров, купленных на маркетплейсах, более мягкие - интернет-продавцы обязаны по закону предоставить покупателю исчерпывающую и корректную информацию о товаре, а сделать это дистанционно достаточно сложно. Вернуть товар в интернет-магазин можно в течение семи дней либо трех месяцев (в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки), даже если он является невозвратным. Сначала у потребителя есть право на обмен товара, а если в продаже нет нужного, то потребитель может потребовать деньги, напомнили в Роскачестве.

https://ria.ru/20241219/podarki-1990033798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

роскачество, новый год 2025, общество, россия