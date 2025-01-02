Рейтинг@Mail.ru
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:44 02.01.2025 (обновлено: 07:48 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/plennyy-1992283262.html
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный
ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:44:00+03:00
2025-01-02T07:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
донецкая народная республика
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший санитаром в военном госпитале.Набока до 10 ноября 2024 года служил санитаром в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, в плен сдался 27 ноября в деревне Раздольное в ДНР.&quot;Пришел приказ из Киева, Сырского (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО. Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах. Забрали часть санитаров, часть водителей… Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек&quot;, — рассказал собеседник агентства.Также он отметил, что во второй список попадали военные врачи. "Их могут просто, ну если перевести, то, может, в медроты... Медроты, санпункты вот эти, это может быть, а там же, как тоже нам рассказали, все красиво, а отправили непонятно куда", — добавил военнопленный.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250101/posuda-1992207120.html
https://ria.ru/20250101/vsu-1992229456.html
харьков
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный

Пленный боец ВСУ: в пехоту переводят каждого пятого военного медика

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший санитаром в военном госпитале.
Набока до 10 ноября 2024 года служил санитаром в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, в плен сдался 27 ноября в деревне Раздольное в ДНР.
Украинский военнопленный: заставляли больше месяца пользоваться одним комплектом одноразовой посуды - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Мобилизованных в ВСУ заставляют мыть одноразовую посуду, рассказал пленный
Вчера, 06:47
«

"Пришел приказ из Киева, Сырского (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО. Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах. Забрали часть санитаров, часть водителей… Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек", — рассказал собеседник агентства.

Также он отметил, что во второй список попадали военные врачи.
"Их могут просто, ну если перевести, то, может, в медроты... Медроты, санпункты вот эти, это может быть, а там же, как тоже нам рассказали, все красиво, а отправили непонятно куда", — добавил военнопленный.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Украинский пленный рассказал, как в ряды ВСУ призвали мужчину с аутизмом
Вчера, 13:48
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковДонецкая Народная РеспубликаКиевАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала