https://ria.ru/20250102/plennyy-1992283262.html

ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный

ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный - РИА Новости, 02.01.2025

ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный

ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T04:44:00+03:00

2025-01-02T04:44:00+03:00

2025-01-02T07:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьков

донецкая народная республика

киев

александр сырский

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший санитаром в военном госпитале.Набока до 10 ноября 2024 года служил санитаром в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, в плен сдался 27 ноября в деревне Раздольное в ДНР."Пришел приказ из Киева, Сырского (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО. Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах. Забрали часть санитаров, часть водителей… Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек", — рассказал собеседник агентства.Также он отметил, что во второй список попадали военные врачи. "Их могут просто, ну если перевести, то, может, в медроты... Медроты, санпункты вот эти, это может быть, а там же, как тоже нам рассказали, все красиво, а отправили непонятно куда", — добавил военнопленный.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250101/posuda-1992207120.html

https://ria.ru/20250101/vsu-1992229456.html

харьков

донецкая народная республика

киев

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харьков, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины