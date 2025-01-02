https://ria.ru/20250102/plennyy-1992283262.html
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный - РИА Новости, 02.01.2025
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный
ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:44:00+03:00
2025-01-02T04:44:00+03:00
2025-01-02T07:48:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший санитаром в военном госпитале.Набока до 10 ноября 2024 года служил санитаром в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, в плен сдался 27 ноября в деревне Раздольное в ДНР."Пришел приказ из Киева, Сырского (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО. Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах. Забрали часть санитаров, часть водителей… Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек", — рассказал собеседник агентства.Также он отметил, что во второй список попадали военные врачи. "Их могут просто, ну если перевести, то, может, в медроты... Медроты, санпункты вот эти, это может быть, а там же, как тоже нам рассказали, все красиво, а отправили непонятно куда", — добавил военнопленный.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250101/posuda-1992207120.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьков, донецкая народная республика, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Донецкая Народная Республика, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
ВСУ переводят медиков в пехоту, заявил пленный
Пленный боец ВСУ: в пехоту переводят каждого пятого военного медика
ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. ВСУ переводят в пехоту каждого пятого военного медика, рассказал РИА Новости военнопленный Евгений Набока, мобилизованный в августе 2022 года и затем служивший санитаром в военном госпитале.
Набока до 10 ноября 2024 года служил санитаром в военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове
, в плен сдался 27 ноября в деревне Раздольное в ДНР
.
«
"Пришел приказ из Киева, Сырского (главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. — Прим. ред.) — 20 процентов работников всех госпиталей Украины крупных перевести в боевые части. Перевели в 113-ю бригаду ТРО. Десятого ноября нас забрали с госпиталя на двух автобусах. Забрали часть санитаров, часть водителей… Говорили, что будут делать еще второй список на 100 человек", — рассказал собеседник агентства.
Также он отметил, что во второй список попадали военные врачи.
"Их могут просто, ну если перевести, то, может, в медроты... Медроты, санпункты вот эти, это может быть, а там же, как тоже нам рассказали, все красиво, а отправили непонятно куда", — добавил военнопленный.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить в войсках.
В мае на Украине приняли закон об ужесточении мобилизации, согласно которому все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Сроки демобилизации в документе не прописаны.