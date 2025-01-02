https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html

В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой

В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой - РИА Новости, 02.01.2025

В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой

Женщина в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, а затем свела счеты с жизнью, возбуждено дело, сообщает городское ГСУСК... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T16:35:00+03:00

2025-01-02T16:35:00+03:00

2025-01-02T16:35:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Женщина в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, а затем свела счеты с жизнью, возбуждено дело, сообщает городское ГСУСК РФ. "По предварительным данным, в ночное время 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти… По предварительным данным, женщина после совершения убийства ребенка свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20241120/ljubertsy-1984817506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия