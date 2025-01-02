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В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой - РИА Новости, 02.01.2025
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16:35 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/peterburg-1992330477.html
В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой
В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой - РИА Новости, 02.01.2025
В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой
Женщина в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, а затем свела счеты с жизнью, возбуждено дело, сообщает городское ГСУСК... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T16:35:00+03:00
2025-01-02T16:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Женщина в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, а затем свела счеты с жизнью, возбуждено дело, сообщает городское ГСУСК РФ. "По предварительным данным, в ночное время 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти… По предварительным данным, женщина после совершения убийства ребенка свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении. Следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге женщина убила своего ребенка и покончила с собой

В Петербурге в ночь на 2 января женщина убила 8-летнего сына и совершила суицид

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Женщина в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, убила своего восьмилетнего сына, а затем свела счеты с жизнью, возбуждено дело, сообщает городское ГСУСК РФ.
"По предварительным данным, в ночное время 2 января в квартире дома на улице 10-й Советской обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти… По предварительным данным, женщина после совершения убийства ребенка свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.
Следственными органами устанавливаются обстоятельства смерти женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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