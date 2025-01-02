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В Москве простились с фотографом Песовым - РИА Новости, 02.01.2025
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12:10 02.01.2025 (обновлено: 12:11 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/pesov-1992305949.html
В Москве простились с фотографом Песовым
В Москве простились с фотографом Песовым - РИА Новости, 02.01.2025
В Москве простились с фотографом Песовым
В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости. Присутствовавший на церемонии прощания замглавы МИД РФ Сергей Рябков зачитал соболезнования министра иностранных дел России Сергея Лаврова. “Он (Песов - ред.) был легендарной личностью. Всемирно известный фотокорреспондент, признанный маэстро фотографии, он тонко улавливал судьбоносные моменты, мастерски передавал суть событий, характер и настроение государственных деятелей, политиков и дипломатов. Его снимки, которые отличал неповторимый авторский почерк, навсегда вошли в золотой фонд дипломатической истории… Высоко ценил его исключительный профессионализм, добросовестность, преданность работе. Российская дипломатия понесла тяжелую утрату”, - заявил министр. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 29 декабря сообщила об уходе Песова из жизни в возрасте 92 лет. Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
https://ria.ru/20241229/pesov-1992001116.html
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россия, ссср, эдуард песов, сергей рябков, сергей лавров, медиа - общество, москва, сша
Россия, СССР, Эдуард Песов, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Медиа - Общество, Москва, США
В Москве простились с фотографом Песовым

В Москве простились с фотографом МИД Эдуардом Песовым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с фотожурналистом и официальным фотографом МИД России Эдуардом Песовым
Церемония прощания с фотожурналистом и официальным фотографом МИД России Эдуардом Песовым - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с фотожурналистом и официальным фотографом МИД России Эдуардом Песовым
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Присутствовавший на церемонии прощания замглавы МИД РФ Сергей Рябков зачитал соболезнования министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
Эдуард Песов: фотолетописец жизни МИД России, дипломат-фотограф
29 декабря 2024, 16:33
“Он (Песов - ред.) был легендарной личностью. Всемирно известный фотокорреспондент, признанный маэстро фотографии, он тонко улавливал судьбоносные моменты, мастерски передавал суть событий, характер и настроение государственных деятелей, политиков и дипломатов. Его снимки, которые отличал неповторимый авторский почерк, навсегда вошли в золотой фонд дипломатической истории… Высоко ценил его исключительный профессионализм, добросовестность, преданность работе. Российская дипломатия понесла тяжелую утрату”, - заявил министр.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова 29 декабря сообщила об уходе Песова из жизни в возрасте 92 лет.
Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
Фотокорреспондент Эдуард Песов - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
В МИД назвали Песова легендой отечественной фотожурналистики
29 декабря 2024, 16:00
 
РоссияСССРЭдуард ПесовСергей РябковСергей ЛавровМедиа - ОбществоМоскваСША
 
 
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