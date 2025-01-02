В Москве простились с фотографом Песовым
В Москве простились с фотографом МИД Эдуардом Песовым
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с фотожурналистом и официальным фотографом МИД России Эдуардом Песовым
Церемония прощания с фотожурналистом и официальным фотографом МИД России Эдуардом Песовым
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости.
Присутствовавший на церемонии прощания замглавы МИД РФ Сергей Рябков зачитал соболезнования министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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“Он (Песов - ред.) был легендарной личностью. Всемирно известный фотокорреспондент, признанный маэстро фотографии, он тонко улавливал судьбоносные моменты, мастерски передавал суть событий, характер и настроение государственных деятелей, политиков и дипломатов. Его снимки, которые отличал неповторимый авторский почерк, навсегда вошли в золотой фонд дипломатической истории… Высоко ценил его исключительный профессионализм, добросовестность, преданность работе. Российская дипломатия понесла тяжелую утрату”, - заявил министр.
Официальный представитель ведомства Мария Захарова 29 декабря сообщила об уходе Песова из жизни в возрасте 92 лет.
Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.
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