https://ria.ru/20250102/pesov-1992305949.html

В Москве простились с фотографом Песовым

В Москве простились с фотографом Песовым - РИА Новости, 02.01.2025

В Москве простились с фотографом Песовым

В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Москве простились с фотографом МИД РФ Эдуардом Песовым, передаёт корреспондент РИА Новости. Присутствовавший на церемонии прощания замглавы МИД РФ Сергей Рябков зачитал соболезнования министра иностранных дел России Сергея Лаврова. “Он (Песов - ред.) был легендарной личностью. Всемирно известный фотокорреспондент, признанный маэстро фотографии, он тонко улавливал судьбоносные моменты, мастерски передавал суть событий, характер и настроение государственных деятелей, политиков и дипломатов. Его снимки, которые отличал неповторимый авторский почерк, навсегда вошли в золотой фонд дипломатической истории… Высоко ценил его исключительный профессионализм, добросовестность, преданность работе. Российская дипломатия понесла тяжелую утрату”, - заявил министр. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 29 декабря сообщила об уходе Песова из жизни в возрасте 92 лет. Начинавший свою работу в АПН в 60-е годы и работавший в РИА Новости, Песов был официальным фотографом всех советских и российских министров иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове он стал официальным фотографом министерства иностранных дел России. Служебные командировки Эдуарда Песова охватывали весь мир – шесть раз пересёк экватор, объездил почти всю Америку, побывал в самых отдаленных уголках СССР от острова Беринга до Кушки.

https://ria.ru/20241229/pesov-1992001116.html

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Ольга Фомченкова

россия, ссср, эдуард песов, сергей рябков, сергей лавров, медиа - общество, москва, сша