https://ria.ru/20250102/peregovory-1992340167.html

В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией

В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией - РИА Новости, 03.01.2025

В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка... РИА Новости, 03.01.2025

2025-01-02T18:43:00+03:00

2025-01-02T18:43:00+03:00

2025-01-03T02:01:00+03:00

в мире

украина

владимир зеленский

михаил подоляк

дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией криком о помощи к Западу. Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия не заплатила "достаточно высокую цену", сообщало издание "Страна.ua". Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США. "Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждет мира и надеется на это", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, подельники Зеленского сознательно взяли курс на уничтожение украинской государственности, чтоб потом читать лекции в западных вузах, как они сопротивлялись и бились за демократию и свободу. "Как команда Зеленского они никому не интересны в будущем, а вот как правительство в изгнании — это пожизненный статус, гарантирующий лояльное отношение европейского и американского сообщества. Так что Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны", — сказал депутат.

https://ria.ru/20250101/peregovory-1992205183.html

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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, дмитрий белик