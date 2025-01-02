В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией
Депутат Белик назвал слова Подоляка о переговорах криком о помощи к Западу
Фойе Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о невозможности переговоров с Россией криком о помощи к Западу.
Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия не заплатила "достаточно высокую цену", сообщало издание "Страна.ua". Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.
"Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждет мира и надеется на это", — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, подельники Зеленского сознательно взяли курс на уничтожение украинской государственности, чтоб потом читать лекции в западных вузах, как они сопротивлялись и бились за демократию и свободу.
"Как команда Зеленского они никому не интересны в будущем, а вот как правительство в изгнании — это пожизненный статус, гарантирующий лояльное отношение европейского и американского сообщества. Так что Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны", — сказал депутат.
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