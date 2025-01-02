https://ria.ru/20250102/pensiya-1992279109.html

Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя – необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:17:00+03:00

2025-01-02T02:17:00+03:00

2025-01-02T02:17:00+03:00

общество

вадим виноградов

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пенсия

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пенсии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя – необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК", — указывает он.Минимально необходимый стаж в 2025 году – 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан – если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.

https://ria.ru/20241203/pensii-1986987511.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии