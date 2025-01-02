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Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
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02:17 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/pensiya-1992279109.html
Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году
Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году
Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя – необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:17:00+03:00
2025-01-02T02:17:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
пенсия
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пенсии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя – необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов."Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК", — указывает он.Минимально необходимый стаж в 2025 году – 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан – если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2025 году

Профессор Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту невозможно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд
Информационный стенд - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выйти на пенсию просто по достижении определенного возраста в 2025 году будет нельзя – необходимо накопить определенное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и лет стажа, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
«
"Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК", — указывает он.
Минимально необходимый стаж в 2025 году – 15 лет, туда входят декретный отпуск, больничные листы, период зарегистрированной в центре занятости безработицы и работа по трудовым договорам. Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию для отдельных категорий граждан – если они соответствуют условиям, заключил Виноградов.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)ПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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