https://ria.ru/20250102/pensii-1992280224.html

В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году

В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году

Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:22:00+03:00

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2025-01-02T02:22:00+03:00

общество

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никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян. "Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рублей", - сказал Чаплин.

https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html

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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия