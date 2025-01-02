https://ria.ru/20250102/pensii-1992280224.html
В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году
В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025
В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году
Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:22:00+03:00
2025-01-02T02:22:00+03:00
2025-01-02T02:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пенсионный коэффициент в России в 2025 году увеличится до 142,7 рубля, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). Пенсии российских пенсионеров, как работающих, так и неработающих, проиндексированы с 1 января на 7,3%, следует из соответствующих федеральных законов. Такое повышение затронет 7,8 миллиона россиян. "Один пенсионный коэффициент увеличится с 133,05 до 142,76 рублей", - сказал Чаплин.
https://ria.ru/20241227/pensii-1991576173.html
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме рассказали о повышении пенсионного коэффициента в 2025 году
Депутат Чаплин: пенсионный коэффициент в России вырастет до 142,7 рубля