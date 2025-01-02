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В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных - РИА Новости, 02.01.2025
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13:11 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/osuzhdennye-1992311610.html
В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных
В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных - РИА Новости, 02.01.2025
В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных
Центры ресоциализации для осужденных планируется открыть в России в 2025 году в рамках второго этапа внедрения института пробации - ресоциализации осужденных. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:11:00+03:00
2025-01-02T13:11:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Центры ресоциализации для осужденных планируется открыть в России в 2025 году в рамках второго этапа внедрения института пробации - ресоциализации осужденных. С начала 2025 года, как сообщал Минюст РФ, в стране начинается второй этап внедрения института пробации. Так, с 1 января в России заработала постпенитенциарная пробация. Она будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Таким гражданам, как предполагается, будет оказываться помощь в специальных учреждениях – центрах пробации. Планируется также, что центры пробации смогут предоставлять временное место жительства для освободившихся. По замыслу Минюста, эти учреждения смогут создавать и некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Центры будут оказывать помощь на основе договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого с гражданином или его законным представителем.
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общество, россия
Общество, Россия
В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных

Центры ресоциализации для осужденных планируют открыть в России в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗаключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии
Заключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Заключенные работают в столярном цехе на территории исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Центры ресоциализации для осужденных планируется открыть в России в 2025 году в рамках второго этапа внедрения института пробации - ресоциализации осужденных.
С начала 2025 года, как сообщал Минюст РФ, в стране начинается второй этап внедрения института пробации. Так, с 1 января в России заработала постпенитенциарная пробация. Она будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Таким гражданам, как предполагается, будет оказываться помощь в специальных учреждениях – центрах пробации. Планируется также, что центры пробации смогут предоставлять временное место жительства для освободившихся.
По замыслу Минюста, эти учреждения смогут создавать и некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Центры будут оказывать помощь на основе договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого с гражданином или его законным представителем.
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