https://ria.ru/20250102/osuzhdennye-1992311610.html

В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных

В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных - РИА Новости, 02.01.2025

В России планируют открыть центры ресоциализации для осужденных

Центры ресоциализации для осужденных планируется открыть в России в 2025 году в рамках второго этапа внедрения института пробации - ресоциализации осужденных. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:11:00+03:00

2025-01-02T13:11:00+03:00

2025-01-02T13:11:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Центры ресоциализации для осужденных планируется открыть в России в 2025 году в рамках второго этапа внедрения института пробации - ресоциализации осужденных. С начала 2025 года, как сообщал Минюст РФ, в стране начинается второй этап внедрения института пробации. Так, с 1 января в России заработала постпенитенциарная пробация. Она будет применяться к гражданам, освободившимся из учреждений уголовно-исполнительной системы. Таким гражданам, как предполагается, будет оказываться помощь в специальных учреждениях – центрах пробации. Планируется также, что центры пробации смогут предоставлять временное место жительства для освободившихся. По замыслу Минюста, эти учреждения смогут создавать и некоммерческие организации (в том числе религиозные), общественные объединения и социально ориентированные НКО. Центры будут оказывать помощь на основе договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого с гражданином или его законным представителем.

https://ria.ru/20241228/zakon-1991810733.html

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общество, россия