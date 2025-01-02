В новогоднем обращении Зеленского нашлась грубая ошибка
Зеленский в новогоднем обращении перепутал цвета флага Украины
© Аккаунт Владимира Зеленского в соцсети XВладимир Зеленский на фоне проекции американского флага во время новогоднего видеообращения
© Аккаунт Владимира Зеленского в соцсети X
Владимир Зеленский на фоне проекции американского флага во время новогоднего видеообращения
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины совершил грубую ошибку — перепутал цвета национального флага, назвав его "сине-желтым".
То, что мы такие (Сильные. — Прим. ред.), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг", — сказал он.
При этом на Украине государственный флаг называют "жовто-блакитний" (Желто-голубой. — Прим. ред.).
Пользователи Сети предположили, что речь для новогоднего поздравления Зеленского была в оригинале написана на английском языке, так как в нем нет прилагательного "голубой", и в других странах, в отличие от Украины, цвета на государственных флагах перечисляют сверху вниз.
Ранее в обращении Зеленского заметили кадры запуска южнокорейских ракет шестилетней давности, которые в видео были представлены как пуски из оперативно-тактического комплекса "Сапсан", разработанного украинскими специалистами.