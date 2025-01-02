https://ria.ru/20250102/oshibka-1992285655.html

В новогоднем обращении Зеленского нашлась грубая ошибка

В новогоднем обращении Зеленского нашлась грубая ошибка - РИА Новости, 02.01.2025

В новогоднем обращении Зеленского нашлась грубая ошибка

Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины совершил грубую ошибку — перепутал цвета национального флага, назвав его "сине-желтым". РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:12:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский в новогоднем видеообращении к гражданам Украины совершил грубую ошибку — перепутал цвета национального флага, назвав его "сине-желтым".То, что мы такие (Сильные. — Прим. ред.), доказывали не раз. Наши спортсмены <…>, наши олимпийцы и параолимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг", — сказал он.При этом на Украине государственный флаг называют "жовто-блакитний" (Желто-голубой. — Прим. ред.).Пользователи Сети предположили, что речь для новогоднего поздравления Зеленского была в оригинале написана на английском языке, так как в нем нет прилагательного "голубой", и в других странах, в отличие от Украины, цвета на государственных флагах перечисляют сверху вниз.Ранее в обращении Зеленского заметили кадры запуска южнокорейских ракет шестилетней давности, которые в видео были представлены как пуски из оперативно-тактического комплекса "Сапсан", разработанного украинскими специалистами.

https://ria.ru/20250102/boi-1992277976.html

https://ria.ru/20250102/pokhischenie-1992281454.html

https://ria.ru/20250101/konets-1992262210.html

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в мире, украина, владимир зеленский