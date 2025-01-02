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ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera - РИА Новости, 02.01.2025
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18:33 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/oon-1992339366.html
ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera
ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera - РИА Новости, 02.01.2025
ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает палестинскую администрацию снова разрешить телеканалу Al Jazeera работать на Западном... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T18:33:00+03:00
2025-01-02T18:33:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает палестинскую администрацию снова разрешить телеканалу Al Jazeera работать на Западном берегу, заявило УВКПЧ. "Мы глубоко обеспокоены приостановкой палестинской администрацией работы телеканала Al Jazeera и репортеров на Западном берегу на фоне тревожной тенденции подавления свободы мнений и их выражения на оккупированных палестинских территориях. Мы настоятельно призываем палестинскую администрацию изменить курс и соблюдать свои обязательства по международному праву", - сказано в публикации в соцсети X. В четверг власти Палестины приняли решение приостановить вещание и работу катарского телеканала Al Jazeera. По данным палестинского агентства WAFA, телеканал обвиняют в нарушении законодательства Палестины, вмешательстве в ее внутренние дела и распространении сообщений, вводящих в заблуждение. Телеканал, в свою очередь, осудил решение палестинских властей, заявив, что считает это попыткой скрыть правду о событиях, происходящих на Западном берегу, в особенности в Дженине, где происходят столкновения между палестинскими силами безопасности и вооруженными группировками.
https://ria.ru/20250102/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241214/gaza-1989170236.html
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в мире, палестина, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Палестина, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera

ООН призвала Палестину снова разрешить Al Jazeera работать на Западном берегу

© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
Протестующий держит самодельный палестинский флаг - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает палестинскую администрацию снова разрешить телеканалу Al Jazeera работать на Западном берегу, заявило УВКПЧ.
"Мы глубоко обеспокоены приостановкой палестинской администрацией работы телеканала Al Jazeera и репортеров на Западном берегу на фоне тревожной тенденции подавления свободы мнений и их выражения на оккупированных палестинских территориях. Мы настоятельно призываем палестинскую администрацию изменить курс и соблюдать свои обязательства по международному праву", - сказано в публикации в соцсети X.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
В четверг власти Палестины приняли решение приостановить вещание и работу катарского телеканала Al Jazeera. По данным палестинского агентства WAFA, телеканал обвиняют в нарушении законодательства Палестины, вмешательстве в ее внутренние дела и распространении сообщений, вводящих в заблуждение.
Телеканал, в свою очередь, осудил решение палестинских властей, заявив, что считает это попыткой скрыть правду о событиях, происходящих на Западном берегу, в особенности в Дженине, где происходят столкновения между палестинскими силами безопасности и вооруженными группировками.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Израиль и Палестина отмечают прогресс в переговорах по заложникам
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В миреПалестинаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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