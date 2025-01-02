ООН призвала Палестину возобновить работу телеканала Al Jazeera
ООН призвала Палестину снова разрешить Al Jazeera работать на Западном берегу
© AP Photo / Rogelio V. SolisПротестующий держит самодельный палестинский флаг
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Протестующий держит самодельный палестинский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 янв – РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывает палестинскую администрацию снова разрешить телеканалу Al Jazeera работать на Западном берегу, заявило УВКПЧ.
"Мы глубоко обеспокоены приостановкой палестинской администрацией работы телеканала Al Jazeera и репортеров на Западном берегу на фоне тревожной тенденции подавления свободы мнений и их выражения на оккупированных палестинских территориях. Мы настоятельно призываем палестинскую администрацию изменить курс и соблюдать свои обязательства по международному праву", - сказано в публикации в соцсети X.
В четверг власти Палестины приняли решение приостановить вещание и работу катарского телеканала Al Jazeera. По данным палестинского агентства WAFA, телеканал обвиняют в нарушении законодательства Палестины, вмешательстве в ее внутренние дела и распространении сообщений, вводящих в заблуждение.
Телеканал, в свою очередь, осудил решение палестинских властей, заявив, что считает это попыткой скрыть правду о событиях, происходящих на Западном берегу, в особенности в Дженине, где происходят столкновения между палестинскими силами безопасности и вооруженными группировками.
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