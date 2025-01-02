https://ria.ru/20250102/odezhda-1992340790.html

Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой

Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой - РИА Новости, 02.01.2025

Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой

Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой, следует из его... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T19:02:00+03:00

2025-01-02T19:02:00+03:00

2025-01-02T19:02:00+03:00

в мире

технологии

лас-вегас

россия

сша

дональд трамп

илон маск

tesla motors

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992265769_0:181:804:633_1920x0_80_0_0_61346f5a7dda7ca36664b3b8d8262882.jpg

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой, следует из его фотографий, опубликованных в социальных сетях. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в социальной сети Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*. Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии. В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием взрыва автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций

https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html

https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html

лас-вегас

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, лас-вегас, россия, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе