Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/odezhda-1992340790.html
Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой
Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой - РИА Новости, 02.01.2025
Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой
Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой, следует из его... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:02:00+03:00
2025-01-02T19:02:00+03:00
в мире
технологии
лас-вегас
россия
сша
дональд трамп
илон маск
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992265769_0:181:804:633_1920x0_80_0_0_61346f5a7dda7ca36664b3b8d8262882.jpg
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой, следует из его фотографий, опубликованных в социальных сетях. На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в социальной сети Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*. Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии. В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием взрыва автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций
https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html
лас-вегас
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992265769_0:105:804:708_1920x0_80_0_0_ce3f51fc7488ad3dcf4b07345304c99e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, лас-вегас, россия, сша, дональд трамп, илон маск, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Технологии, Лас-Вегас, Россия, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с нацистской символикой

Подозреваемый в подрыве Cybertruck носил одежду с проукраинской символикой

© СоцсетиАвтомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Соцсети
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер носил одежду с нацистской проукраинской символикой, следует из его фотографий, опубликованных в социальных сетях.
На одном из личных изображений Ливельсбергера с его женой Сарой, опубликованном в социальной сети Facebook*, подозреваемый одет в черную футболку со лозунгом "Слава Украине"*.
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
Вчера, 01:56
Ранее полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Им оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в американской армии.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием взрыва автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения.
Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
*Считается атрибутикой запрещенных в РФ украинских организаций
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику
Вчера, 04:49
 
В миреТехнологииЛас-ВегасРоссияСШАДональд ТрампИлон МаскTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала