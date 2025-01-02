Рейтинг@Mail.ru
В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/obysk-1992297701.html
В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ
В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ - РИА Новости, 02.01.2025
В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ
Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства (СВУ), связанные с терактом в Новом Орлеане, сообщает... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:24:00+03:00
2025-01-02T10:24:00+03:00
в мире
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
сша
новый орлеан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992241497_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_56fcd473503008e828d810a0739744c1.jpg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства (СВУ), связанные с терактом в Новом Орлеане, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюррилл. Ранее ФБР сообщало, что в автомобиле подозреваемого в теракте Шамсуда Дин Джаббара были обнаружены оружие и потенциальные самодельные взрывные устройства. Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале, районе Нового Орлеана, где произошел теракт. "Правоохранители сообщили, что они обыскали снятое на Airbnb жилье, в котором, предположительно, собирались самодельные взрывные устройства, связанные с терактом", - говорится в сообщении телеканала. Издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых запечатлены полицейские автомобили, вывозящие из дома материалы, использовавшиеся для изготовления взрывных устройств. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило ФБР РИА Новости.
https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html
https://ria.ru/20250102/chernogoriya-1992280613.html
сша
новый орлеан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992241497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5350bc5158714731b2115553a5ad9558.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, сша, новый орлеан
В мире, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане, США, Новый Орлеан
В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ

Полиция Нового Орлеана обыскала дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ

© AP Photo / Gerald HerbertСотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства (СВУ), связанные с терактом в Новом Орлеане, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюррилл.
Ранее ФБР сообщало, что в автомобиле подозреваемого в теракте Шамсуда Дин Джаббара были обнаружены оружие и потенциальные самодельные взрывные устройства. Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале, районе Нового Орлеана, где произошел теракт.
Пожарная машина на месте взрыва Tesla Cybertruck около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck нашли пиротехнику
04:49
"Правоохранители сообщили, что они обыскали снятое на Airbnb жилье, в котором, предположительно, собирались самодельные взрывные устройства, связанные с терактом", - говорится в сообщении телеканала.
Издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых запечатлены полицейские автомобили, вывозящие из дома материалы, использовавшиеся для изготовления взрывных устройств.
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.
Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило ФБР РИА Новости.
Полицейские возле здание суда в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Убийца десяти человек в Черногории покончил с собой
02:28
 
В миреНаезд автомобиля на толпу в Новом ОрлеанеСШАНовый Орлеан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала