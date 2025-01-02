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В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ

В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ - РИА Новости, 02.01.2025

В Новом Орлеане обыскали дом, где могли собирать связанные с терактом СВУ

Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства (СВУ), связанные с терактом в Новом Орлеане, сообщает... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:24:00+03:00

2025-01-02T10:24:00+03:00

2025-01-02T10:24:00+03:00

в мире

наезд автомобиля на толпу в новом орлеане

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Полиция США обыскала дом, в котором, предположительно, изготавливались самодельные взрывные устройства (СВУ), связанные с терактом в Новом Орлеане, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюррилл. Ранее ФБР сообщало, что в автомобиле подозреваемого в теракте Шамсуда Дин Джаббара были обнаружены оружие и потенциальные самодельные взрывные устройства. Другие потенциальные СВУ также были обнаружены во Французском квартале, районе Нового Орлеана, где произошел теракт. "Правоохранители сообщили, что они обыскали снятое на Airbnb жилье, в котором, предположительно, собирались самодельные взрывные устройства, связанные с терактом", - говорится в сообщении телеканала. Издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых запечатлены полицейские автомобили, вывозящие из дома материалы, использовавшиеся для изготовления взрывных устройств. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило ФБР РИА Новости.

https://ria.ru/20250102/cybertruck-1992283428.html

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в мире, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, сша, новый орлеан