https://ria.ru/20250102/obstrel-1992296442.html
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 02.01.2025
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:06:00+03:00
2025-01-02T10:06:00+03:00
2025-01-02T10:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
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ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия, каховка
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия, Каховка
Источник: ВСУ нанесли около 40 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 37 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по левобережью Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 17 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего под огонь попали 10 населенных пунктов области", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись Малая Кардашинка, Новая Каховка, Алешки, Каховка, Старая Збурьевка, Подстепное, Песчановка, Корсунка, Днепряны, Новая Збурьевка.