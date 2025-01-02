https://ria.ru/20250102/obstrel-1992277586.html

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.01.2025

Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T00:36:00+03:00

2025-01-02T00:36:00+03:00

2025-01-02T00:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении... Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено 45 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.

https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина, сцкк