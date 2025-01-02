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Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.01.2025
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:36:00+03:00
2025-01-02T00:36:00+03:00
2025-01-02T00:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении... Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено 45 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР
ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 45 боеприпасов