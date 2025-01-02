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Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:36 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/obstrel-1992277586.html
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.01.2025
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T00:36:00+03:00
2025-01-02T00:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении... Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет СЦКК, всего было выпущено 45 боеприпасов. Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей. В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
https://ria.ru/20250101/vsu-1992276044.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска 15 раз за сутки обстреляли ДНР

ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 45 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 45 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на горловском направлении... Один обстрел - на ясиноватском направлении", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Как уточняет СЦКК, всего было выпущено 45 боеприпасов.
Кроме того, в представительство поступили сведения о ранении пяти мирных жителей.
В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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