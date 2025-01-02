https://ria.ru/20250102/obninsk-1992287955.html

Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник

Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025

Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник

Пострадавших и повреждений инфраструктуры при атаке БПЛА на Калужскую область, по предварительным данным, нет, беспилотник уничтожен, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T07:42:00+03:00

2025-01-02T07:42:00+03:00

2025-01-02T07:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

обнинск

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пострадавших и повреждений инфраструктуры при атаке БПЛА на Калужскую область, по предварительным данным, нет, беспилотник уничтожен, сообщил глава региона Владислав Шапша. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, в том числе один над Калужской областью, сообщало ранее в четверг Минобороны РФ. "Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор Калужской области в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250102/bogomaz-1992286011.html

калужская область

обнинск

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калужская область, владислав шапша, обнинск, министерство обороны рф (минобороны рф)