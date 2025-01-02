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Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник
Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.01.2025
Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник
Пострадавших и повреждений инфраструктуры при атаке БПЛА на Калужскую область, по предварительным данным, нет, беспилотник уничтожен, сообщил глава региона... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T07:42:00+03:00
2025-01-02T07:42:00+03:00
2025-01-02T07:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
обнинск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Пострадавших и повреждений инфраструктуры при атаке БПЛА на Калужскую область, по предварительным данным, нет, беспилотник уничтожен, сообщил глава региона Владислав Шапша. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила 13 украинских беспилотников, в том числе один над Калужской областью, сообщало ранее в четверг Минобороны РФ. "Сегодня ночью силами ПВО на окраине города Обнинска подавлен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", - написал губернатор Калужской области в своем Telegram-канале.
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калужская область
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калужская область, владислав шапша, обнинск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Обнинск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Обнинском ночью сбили украинский беспилотник
Шапша: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над окраине Обнинска, пострадавших нет