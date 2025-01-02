После ЧП в Керченском проливе в море попало две тысячи тонн нефтепродуктов
Минтранс: после ЧП с танкерами на Кубани в море попало две тысячи тонн мазута
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря, сообщили в Минтрансе.
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"Специалисты установили объем нефтепродуктов, попавших в море, — около 2,4 тысячи тонн. Это значительно меньше первоначальной оценки, которую давали со слов капитанов танкеров", — говорится в публикации.
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ЧП в акватории Керченского пролива — первая в мире авария с тяжелым топочным мазутом марки М100. Как пояснили в ведомстве, такой мазут, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает на глубине. При этом он застывает при температуре плюс 25 градусов. В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды, поэтому основной способ — сбор с береговой линии при выбросе в прибрежную зону, подчеркнули в Минтрансе. Ученым поставили задачу выбрать наиболее эффективный способ очистки загрязненного мазутом песка, который вывозят на площадку временного хранения.
Морспасслужба также установила точное количество поврежденных емкостей в затонувших частях танкеров. При крушении повреждения получили четыре танка с мазутом. Детальное обследование показало, что на обоих судах они были разрушены по линии их разлома. В остальном корпуса не имеют видимых повреждений, утечки мазута не зафиксированы.
Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". На них в общей сложности находилось 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один матрос погиб. Причиной ЧП стал шторм.
Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, в море вытекло около 40 процентов от этого объема.
В четверг, 26 декабря, в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Работает несколько центров по спасению животных и птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.
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