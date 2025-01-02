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"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 02.01.2025
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10:02 02.01.2025 (обновлено: 16:08 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/nato-1992295707.html
"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 02.01.2025
"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
НАТО будет демилитаризована на десятилетие в случае конфликта с Россией и Китаем, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер."В обычном... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:02:00+03:00
2025-01-02T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. НАТО будет демилитаризована на десятилетие в случае конфликта с Россией и Китаем, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер."В обычном конфликте против Китая и России НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц", — говорится в публикации.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992290363.html
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в мире, россия, китай, нато, сша
В мире, Россия, Китай, НАТО, США
"За месяц". В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Аналитик Шрайвер: НАТО будет демилитаризована на 10 лет в случае войны с РФ

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные во время учения НАТО в Румынии
Американские военные во время учения НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные во время учения НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. НАТО будет демилитаризована на десятилетие в случае конфликта с Россией и Китаем, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

"В обычном конфликте против Китая и России НАТО исчерпает весь свой боезапас ракет всех типов, потеряет десятки крупных военных кораблей и сотни лучших самолетов — и все это менее чем за месяц", — говорится в публикации.
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В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин отмечал, что возможное вступление Украины в альянс — это угроза для безопасности России, этот риск стал одной из причин начала специальной военной операции.
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