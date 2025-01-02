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МЧС объяснило путаницу с награждением пожарных в Москве - РИА Новости, 02.01.2025
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19:48 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/nagrazhdenie-1992343501.html
МЧС объяснило путаницу с награждением пожарных в Москве
МЧС объяснило путаницу с награждением пожарных в Москве - РИА Новости, 02.01.2025
МЧС объяснило путаницу с награждением пожарных в Москве
Главное управление МЧС по Москве объяснило путаницу в награждении спасателей однофамильцев медалью "За отвагу на пожаре". РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T19:48:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главное управление МЧС по Москве объяснило путаницу в награждении спасателей однофамильцев медалью "За отвагу на пожаре". "В материале "Главное в пожарном деле – это взаимовыручка", опубликованном на сайте МЧС России 29 декабря 2024, был размещен текст о награждении командира отделения 3 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Москве Александра Белова государственной наградой, медалью "За отвагу на пожаре". Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уточняется, что произошло недоразумение, поскольку был награжден другой человек, однофамилец. Благодарность мэра Москвы Сергея Собянина была вручена старшему прапорщику внутренней службы Белову Василию Сергеевичу (старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель управления по ТиНАО). "Главное управление МЧС России по Москве приносит свои извинения за неточность в опубликованных материалах. Александр Белов – один из авторитетных и уважаемых сотрудников московского гарнизона пожарных и спасателей. На сегодняшний день наградные материалы на Александра Белова готовятся к отправке для дальнейшего рассмотрения", - отмечается в релизе.
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москва, россия, тинао, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Москва, Россия, ТиНАО, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС объяснило путаницу с награждением пожарных в Москве

МЧС: в Москве госнаградой "За отвагу на пожаре" наградили однофамильца Белова

© Фото : ГУ МЧС России по МосквеКомандир отделения 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Москве Александр Белов
Командир отделения 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Москве Александр Белов - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
Командир отделения 3 пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Москве Александр Белов. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Главное управление МЧС по Москве объяснило путаницу в награждении спасателей однофамильцев медалью "За отвагу на пожаре".
"В материале "Главное в пожарном деле – это взаимовыручка", опубликованном на сайте МЧС России 29 декабря 2024, был размещен текст о награждении командира отделения 3 пожарно-спасательной части Главного Управления МЧС России по Москве Александра Белова государственной наградой, медалью "За отвагу на пожаре". Данные сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Уточняется, что произошло недоразумение, поскольку был награжден другой человек, однофамилец. Благодарность мэра Москвы Сергея Собянина была вручена старшему прапорщику внутренней службы Белову Василию Сергеевичу (старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель управления по ТиНАО).
"Главное управление МЧС России по Москве приносит свои извинения за неточность в опубликованных материалах. Александр Белов – один из авторитетных и уважаемых сотрудников московского гарнизона пожарных и спасателей. На сегодняшний день наградные материалы на Александра Белова готовятся к отправке для дальнейшего рассмотрения", - отмечается в релизе.
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МоскваРоссияТиНАОСергей СобянинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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