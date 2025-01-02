https://ria.ru/20250102/naemnik-1992289009.html

В ДНР взяли в плен польского наемника

В ДНР взяли в плен польского наемника - РИА Новости, 02.01.2025

В ДНР взяли в плен польского наемника

В ДНР взяли в плен поляка, воевавшего за ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:17:00+03:00

2025-01-02T08:17:00+03:00

2025-01-02T09:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В ДНР взяли в плен поляка, воевавшего за ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений."Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", — сказал он.На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, пленный признался, что сейчас украинская армия набирает в свои ряды всех иностранцев без разбора. Для вербовки наемников создали специальный сайт, пояснил он."Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", — рассказал пленный.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

донецкая народная республика

польша

донецкая область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Берут всех подряд" – пленный польский наемник о том, как проходит набор в ряды ВСУ Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, рассказал РИА Новости пленный польский наемник. 2025-01-02T08:17 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, польша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая область