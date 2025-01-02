https://ria.ru/20250102/naemnik-1992289009.html
В ДНР взяли в плен польского наемника
В ДНР взяли в плен польского наемника - РИА Новости, 02.01.2025
В ДНР взяли в плен польского наемника
В ДНР взяли в плен поляка, воевавшего за ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:17:00+03:00
2025-01-02T08:17:00+03:00
2025-01-02T09:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В ДНР взяли в плен поляка, воевавшего за ВСУ, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений."Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен на территории Донецкой области гражданина Польши, который воевал на стороне украинских боевиков", — сказал он.На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, пленный признался, что сейчас украинская армия набирает в свои ряды всех иностранцев без разбора. Для вербовки наемников создали специальный сайт, пояснил он."Достаточно просто найти этот сайт, заполнить анкету, отправить письмо, подождать ответа. А так как я думаю, что Украине нужны люди, она страдает от нехватки солдат, то они, скорее всего, берут всех подряд, не отказывают", — рассказал пленный.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из США, Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, киевский режим использует их в качестве "пушечного мяса". Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250102/donbass-1992292658.html
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"Берут всех подряд" – пленный польский наемник о том, как проходит набор в ряды ВСУ
Вооруженные силы Украины из-за нехватки живой силы набирают в свои ряды всех иностранцев без разбора, рассказал РИА Новости пленный польский наемник.
2025-01-02T08:17
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безопасность, донецкая народная республика, польша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Польша, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая область
В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев