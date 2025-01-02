https://ria.ru/20250102/musor-1992309499.html

В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора

В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 02.01.2025

В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора

Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T12:57:00+03:00

2025-01-02T12:57:00+03:00

2025-01-02T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика появились в столице. Авторы новогодних граффити – студенты колледжа архитектуры дизайна и реинжиниринга №26… Всего студенты оформили три пары контейнеров", - говорится в сообщении. Они разрисовали контейнеры в рамках арт-проекта в народном парке "Кожухово", Воронцовском парке и Екатерининском сквере.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, новый год 2025