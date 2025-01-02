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В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 02.01.2025
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В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 02.01.2025
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора
Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:57:00+03:00
2025-01-02T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика появились в столице. Авторы новогодних граффити – студенты колледжа архитектуры дизайна и реинжиниринга №26… Всего студенты оформили три пары контейнеров", - говорится в сообщении. Они разрисовали контейнеры в рамках арт-проекта в народном парке "Кожухово", Воронцовском парке и Екатерининском сквере.
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городское хозяйство москвы, москва, новый год 2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год 2025
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора

В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика

© Фото : Городское хозяйство Москвы"Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика. Кадр видео
Новогодние колокольчики для раздельного сбора стекла и пластика. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы
"Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика. Кадр видео
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика появились в столице. Авторы новогодних граффити – студенты колледжа архитектуры дизайна и реинжиниринга №26… Всего студенты оформили три пары контейнеров", - говорится в сообщении.
Они разрисовали контейнеры в рамках арт-проекта в народном парке "Кожухово", Воронцовском парке и Екатерининском сквере.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваНовый год 2025
 
 
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