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В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора - РИА Новости, 02.01.2025
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора
Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T12:57:00+03:00
2025-01-02T12:57:00+03:00
2025-01-02T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Оформленные в новогоднем стиле контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика появились в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Новогодние колокольчики" для раздельного сбора стекла и пластика появились в столице. Авторы новогодних граффити – студенты колледжа архитектуры дизайна и реинжиниринга №26… Всего студенты оформили три пары контейнеров", - говорится в сообщении. Они разрисовали контейнеры в рамках арт-проекта в народном парке "Кожухово", Воронцовском парке и Екатерининском сквере.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, новый год 2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый год 2025
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора мусора
В Москве появились новогодние контейнеры для раздельного сбора стекла и пластика