https://ria.ru/20250102/moskva-1992296862.html

Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков

Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков - РИА Новости, 02.01.2025

Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков

Специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке в Москве, сообщил... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:10:00+03:00

2025-01-02T10:10:00+03:00

2025-01-02T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. "Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых - металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света. Учитывая возраст и место данной находки, можно предположить, что она защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века", - приводятся слова Емельянова на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что металлическая книжная застежка была украшена точечным орнаментом и имела форму, напоминающую распустившийся бутон тюльпана. Сейчас ее вместе с другими находками отправили на реставрацию, после завершения которой артефакты в составе коллекции будут переданы в музейный фонд.

https://ria.ru/20241112/moskva-1983222022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, открытия - риа наука, археология