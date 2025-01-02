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Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков - РИА Новости, 02.01.2025
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Наука
 
10:10 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/moskva-1992296862.html
Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков
Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков - РИА Новости, 02.01.2025
Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков
Специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке в Москве, сообщил... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов. "Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых - металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света. Учитывая возраст и место данной находки, можно предположить, что она защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века", - приводятся слова Емельянова на сайте мэра и правительства Москвы. Уточняется, что металлическая книжная застежка была украшена точечным орнаментом и имела форму, напоминающую распустившийся бутон тюльпана. Сейчас ее вместе с другими находками отправили на реставрацию, после завершения которой артефакты в составе коллекции будут переданы в музейный фонд.
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Наука, Москва, Открытия - РИА Наука, Археология
Археологи нашли в Москве фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков

В Крестовоздвиженском переулке нашли фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков

© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыФрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков
Фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Специалисты обнаружили фрагмент книжной застежки XVIII–XIX веков во время археологических исследований в Крестовоздвиженском переулке в Москве, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Археологические работы в Крестовоздвиженском переулке велись на протяжении прошлого года и продолжаются до сих пор. За это время специалистам удалось обнаружить около 320 индивидуальных находок, одна из которых - металлическая книжная застежка. Этот элемент использовался для защиты книг от проникновения пыли и света. Учитывая возраст и место данной находки, можно предположить, что она защищала одну из церковных книг Крестовоздвиженского монастыря, который был упразднен в начале XIX века", - приводятся слова Емельянова на сайте мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что металлическая книжная застежка была украшена точечным орнаментом и имела форму, напоминающую распустившийся бутон тюльпана. Сейчас ее вместе с другими находками отправили на реставрацию, после завершения которой артефакты в составе коллекции будут переданы в музейный фонд.
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