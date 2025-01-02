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Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги - РИА Новости, 02.01.2025
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22:07 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/moldaviya-1992350692.html
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги - РИА Новости, 02.01.2025
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги
Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, заявив, что их бездействие приводит к росту тарифов на коммунальные услуги. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T22:07:00+03:00
2025-01-02T22:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, заявив, что их бездействие приводит к росту тарифов на коммунальные услуги. С 16 декабря 2024 года в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. Поставщики электроэнергии уже запросили повышение тарифа для граждан почти вдвое. "Из-за их (властей - ред.) немощности людям придется платить за электроэнергию более чем в два раза больше. Это колоссальное давление как на граждан, так и на местные органы власти и экономических агентов. Как следствие, вырастут цены на остальные услуги и продукты", - написал Чебан в своем Telegram-канале. По его словам, власти не предприняли предупредительные меры. Он подчеркнул, что рост тарифов станет новым финансовым бременем для города. "Как и в других кризисах, которые мы пережили в последние годы, муниципалитет справится, но некомпетентность властей оставляет нас без сбережений на многие другие проекты, такие как ремонт дорог, дворов, школ и детских садов, а также социальные проекты", - добавил Чебан. Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, новые тарифы должны быть утверждены в течение максимум пяти дней с момента подачи заявки.
https://ria.ru/20250102/moldaviya-1992303765.html
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в мире, молдавия, кишинев, днестр, ион чебан, дорин речан
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Ион Чебан, Дорин Речан
Мэр Кишинева обвинил власти Молдавии в росте тарифов на коммунальные услуги

Чебан: бездействие властей Молдавии приводит к росту коммунальных тарифов

© Sputnik | Перейти в медиабанкИон Чебан
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан обвинил власти Молдавии в некомпетентности, заявив, что их бездействие приводит к росту тарифов на коммунальные услуги.
С 16 декабря 2024 года в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. Поставщики электроэнергии уже запросили повышение тарифа для граждан почти вдвое.
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"Из-за их (властей - ред.) немощности людям придется платить за электроэнергию более чем в два раза больше. Это колоссальное давление как на граждан, так и на местные органы власти и экономических агентов. Как следствие, вырастут цены на остальные услуги и продукты", - написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, власти не предприняли предупредительные меры. Он подчеркнул, что рост тарифов станет новым финансовым бременем для города.
"Как и в других кризисах, которые мы пережили в последние годы, муниципалитет справится, но некомпетентность властей оставляет нас без сбережений на многие другие проекты, такие как ремонт дорог, дворов, школ и детских садов, а также социальные проекты", - добавил Чебан.
Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, новые тарифы должны быть утверждены в течение максимум пяти дней с момента подачи заявки.
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