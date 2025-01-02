https://ria.ru/20250102/moldaviya-1992348984.html

Жителей Молдавии обеспечат электроэнергией за счет закупки на бирже

Жителей Молдавии обеспечат электроэнергией за счет закупки на бирже - РИА Новости, 02.01.2025

Жителей Молдавии обеспечат электроэнергией за счет закупки на бирже

Жители Молдавии 3 января будут обеспечены электроэнергией за счет ее импорта и закупки на бирже, сообщила компания Energocom. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T21:19:00+03:00

2025-01-02T21:19:00+03:00

2025-01-02T21:19:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв - РИА Новости. Жители Молдавии 3 января будут обеспечены электроэнергией за счет ее импорта и закупки на бирже, сообщила компания Energocom. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. "На пятницу, 3 января, ожидается рост потребления электроэнергии на 10%. Несмотря на это, Energocom удалось зарезервировать коммерческие мощности на границе с Румынией для покрытия потребностей потребления. Помимо местного производства на тепловых станциях Кишинева и Бельц, местных возобновляемых источников энергии, остальная электроэнергия будет закупаться за счет импорта и на бирже", - говорится в сообщении, размещенном на странице Energocom в соцсети Facebook*. "Газпром" 28 декабря сообщил, что с 8:00 мск 1 января ограничивает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская

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