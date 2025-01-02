https://ria.ru/20250102/moldavija-1992298735.html

Молдавия добилась увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС

Молдавия добилась увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС - РИА Новости, 02.01.2025

Молдавия добилась увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС

Молдавия смогла добиться увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт при условии, что она не востребована другими импортерами, сообщил... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T10:40:00+03:00

2025-01-02T10:40:00+03:00

2025-01-02T10:40:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Молдавия смогла добиться увеличения квоты на импорт электроэнергии из ЕС с 315 МВт до 600 МВт при условии, что она не востребована другими импортерами, сообщил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа. "В общей сложности техническая мощность экспорта электроэнергии из Румынии в Республику Молдова составляет 315 МВт по линии Вулканешты-Исакча (400 кВ) и 115 МВт по четырем линиям напряжением 110 кВ, пересекающим Прут. Более того, Молдавия добилась увеличения трансграничной мощности до 600 МВт посредством механизма ежедневного распределения неиспользуемых мощностей на других границах", - написал Бурдужа на своей странице в соцсети Facebook* . По словам министра, экспорт электроэнергии и природного газа из Румынии в Молдавию осуществляется на коммерческой основе в соответствии с положениями закона. При этом электроэнергию для соседней страны румынские власти предоставляют только после того, как убедятся, что покрыты потребности румын. Сейчас общая квота Молдавии и Украины составляет 2100 МВт, из которых 315 МВт приходится на Молдавию, а остальное - на соседнюю страну. Ранее министерство энергетики Молдавии сообщало, что получило право на увеличение квоты на импорт электроэнергии с 315 МВт до 415 МВт при условии, что ее не использует Украина. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Российская компания "Газпром" 28 декабря сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". В "Газпроме" уточнили, что "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Согласно контракту между "Молдовагазом" и "Газпромом", объем поставок был ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направлялся в Приднестровье в обмен на электроэнергию. При этом Молдавия использовала газ из резервов или покупала его через компанию Energocom на спотовом рынке. В сентябре 2023 года тогдашний министр энергетики Молдавии Виктор Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов, по его словам, не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". Кроме того, по словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. Кроме того, 1 января 2024 года "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа через Украину. Как уточнялось, компания лишена технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК "Нафтогаз Украины", подписанного 30 декабря 2019 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241230/dodon-1992056513.html

https://ria.ru/20241226/energetika-1991530302.html

https://ria.ru/20250101/energocom-1992250760.html

https://ria.ru/20241226/evropa-1991286665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, молдавия, украина, румыния, дорин речан, газпром, молдовагаз, евросоюз