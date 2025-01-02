https://ria.ru/20250102/matuki-1992295839.html

Питер Матуки: Кения надеется на отмену виз с Россией в 2025 году

Питер Матуки: Кения надеется на отмену виз с Россией в 2025 году - РИА Новости, 02.01.2025

Питер Матуки: Кения надеется на отмену виз с Россией в 2025 году

Кения надеется на отмену визового режима с Россией в 2025 году, сообщил новый посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. В интервью РИА Новости дипломат также... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T11:00:00+03:00

2025-01-02T11:00:00+03:00

2025-01-02T11:00:00+03:00

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Кения надеется на отмену визового режима с Россией в 2025 году, сообщил новый посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал о намерении Найроби увеличить импорт кофе и чая в Россию и намерении обсудить вопрос запуска прямых рейсов между двумя странами.— Вы приступили к работе в должности посла не так давно, поэтому сначала хотела бы спросить вас, это ваш первый визит в Россию, или вы уже были здесь раньше? Какие ваши первые впечатления?— Я очень впечатлен Россией. Я был назначен президентом послом сюда, чтобы представлять его и страну. Это прекрасная возможность для меня. Я c большой благодарностью принял ее. Я бы сказал так: президент Уильям Руто направил меня в правильное место, потому что Россия сама по себе — страна с великой культурой, отличными людьми, тут абсолютно точно можно многому научиться. Я думаю, что моя миссия здесь принесет благо моей стране.— То есть, раньше вы не были в России?— Нет, не был. И это даже хорошо, я был приятно удивлен. Приехав сюда я увидел, что это потрясающее место. У меня были возможности приехать в Россию и раньше, но в итоге не получилось. Так что какие-то вещи происходят к лучшему. Я в правильном месте.— Я бы хотела спросить вас о двусторонних визитах. Последние два года в Россию приезжают представители многих африканских стран. Возможно, планируются визиты высокопоставленных лиц из Кении в ближайшем будущем?— Между странами с дипломатическими отношениями, как в случае с Россией и Кенией, визитов можно ожидать в любое время. Мы рассчитываем, что будут мероприятия в следующем году, тогда мы сможем пообщаться. Конечно, мы рассчитываем, что сюда приедут делегации, и я уверен, что это будет в наших же интересах, как посольства, чтобы сюда приезжали из Кении.— Перейдем к теме туризма. Есть ли у вас данные, насколько популярна сейчас Кения у российских туристов? Сколько людей посетили страну в 2023 году? Возможно, есть уже цифры за 2024 год?— Туризм – одна из основ нашей политики и важный сектор экономики. Кения становится все более популярна у туристов благодаря широкому спектру услуг и продуктов. У нас лучшие пляжи, культура, люди, Великая Рифтовая Долина, гора Кения, которая является второй по высоте в Африке. Погода отличная весь год. У нас нет зимы, сейчас, например, очень тепло. Мы приглашаем российских туристов поехать в Кению. В 2022-2023 годах у нас было достаточно много туристов из России – более 6500, а в 2024 году – более семи тысяч туристов. Это говорит о том, что Кения является привлекательным направлением для туристов и мы приглашаем наших друзей из России приезжать к нам. Постараемся оказать этому всяческую поддержку, информируя о наших сервисах и продуктах.— А идут ли какие-то переговоры о введении безвизового режима с Россией?— Кения — очень дружелюбная страна. Россия (СССР) была одной из первых стран, признавших нашу независимость. Поэтому мы хотели бы расширить нашу договорно-правовую базу, мы это обсуждаем с нашими российскими друзьями, и изучаем, может ли это (введение безвизового режима – ред.) быть одним из пунктов, чтобы облегчить передвижение между странами.— Может ли безвизовый режим быть введен в этом году?— Этот вопрос стоит на повестке дня, мы надеемся провести переговоры по этому вопросу. Вы знаете, Россия расширила перечень стран, граждане которых могут приезжать по единой электронной визе. Кения есть в этом списке. Это показывает, что тема обсуждается, и мы очень рассчитываем, что безвизовый режим между нашими странами будет введен. Так что это возможно.— Ведут ли Москва и Найроби переговоры о запуске прямых рейсов между странами? От чего это зависит? Ранее предыдущий посол Кении в РФ сообщал, что республика заинтересована в запуске и развитии чартерных рейсов с Россией. Этот вопрос прорабатывается?— Конечно, один из способов увеличить турпоток – это запуск прямых рейсов. Сейчас этого нет. В прошлом мы предпринимали усилия, пытались достичь соглашений. Мы видим интерес туристов к Кении, мы могли бы организовать хотя бы чартерные рейсы. Что касается прямых рейсов, то мы очень рассчитываем на их запуск, но это требует переговоров двух стран, чтобы посмотреть, какие есть международные требования для реализации этой идеи. Но это в наших интересах, чтобы сделать туризм в Кении более привлекательным.— То есть, сейчас нет никаких переговоров по этой теме?— Были разговоры по этому вопросу. Это был один из первых вопросов, который я поднял в контексте отношений двух стран. Если сейчас будут переговоры, это будет одна из тем на них.— Намерена ли Кения увеличивать поставки чая и кофе в Россию? Насколько?— Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены. Конечно, мы хотели бы диверсифицировать наш экспорт на российский рынок – у нас есть овощи, цветы и другие продукты, не только чай, кофе.— На сколько Кения хочет увеличить объемы экспорта чая и кофе в Россию?— Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза.— Цена на арабику сильно выросла. Повлияет ли это на стоимость кофе, поставляемого из Кении в Россию?— На цену влияют сразу несколько факторов. Это будет определяться экспортерами в первую очередь. Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки.— Президент Кении Уильям Руто сказал о том, что Найроби и Москва планируют подписать торговое соглашение, нацеленное на усиленное сотрудничество между странами. Есть ли уже информация о том, когда этот документ будет подписан?— Да, глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Кению и встретился с президентом Руто. Во время переговоров они затронули потенциал отношений России и Кении, который до конца не использован. Мы пытаемся расширить договорно-правовую базу, которая помогла бы продвижению возможностей и усилению потенциала. Обе стороны сейчас изучают, какие вопросы должны быть положены в основу этой базы. Так что работа в этом направлении идет. Перед подписанием соглашения должны пройти переговоры, выработаны соглашения.— Планирует ли Кения увеличивать импорт российской пшеницы и удобрений?— Да, конечно, мы хотели бы увеличить импорт, учитывая важность пшеницы и удобрений для сельского хозяйства нашей страны. Но мы также хотели бы импортировать и другие продукты из России. Есть очень много вещей, которые мы хотели бы позаимствовать у РФ.— Планируется ли строительство заводов по производству удобрений с российским участием в Кении?— Да, мы будем обсуждать, смогут ли российские инвесторы приехать в Кению и изучить возможность строительства завода там.— Ранее сообщалось о том, что власти Кении намерены построить первую в стране АЭС. Рассматривает ли Найроби "Росатом" в качестве подрядчика? Ведутся ли переговоры?— Кения старается диверсифицировать источники энергии, чтобы справиться с возрастающим спросом не только на производстве, но и в домах. Именно поэтому я говорю о необходимости расширения договорно-правовой базы.— Вы уже встречались с представителями "Росатома"?— Мы очень ждем этого. Я в России совсем недолго, недавно я вручил свои верительные грамоты. Сейчас наши команды пытаются организовать встречи. Так что надеюсь, что скоро встречусь с ними ("Росатомом" – ред.). Как только это произойдет, я смогу что-то рассказать.— Какие опции может предложить Кения для российских инвесторов? В каких областях?— Это область сельского хозяйства, агротехнологии, мирный атом, мы хотели бы изучить расширение сферы туризма, а также культурное взаимодействие и образование. Многие кенийцы учатся в российских университетах, три-четыре тысячи кенийцев, так что я надеюсь увидеть большее взаимодействие в этих сферах. Что касается культуры, то мы заинтересованы в обмене художниками и дизайнерами, которые обогатят наше взаимодействие в этой сфере.— Ранее Кения аннулировала сделку, которую минэнерго заключило с подразделением Adani Group на строительство линий электропередач. Будет ли страна искать новых партнеров для финансирования энергетических проектов? Рассматривают ли Россию?— Кения будет искать конкурентоспособных инвесторов в этой области. Мы хотим диверсифицировать источники энергии. Конечно, инвесторы из России тоже будут рассмотрены. Россия – супердержава в вопросах электроэнергии, так что тут может быть шанс. Но пока мы ничего сказать не можем, есть определенные процедуры, требования. Работа по этому вопросу идет. Пока мы ждем, кто проявит интерес к этому проекту.

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Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, кения, россия, найроби (город), сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"