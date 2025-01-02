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Маск призвал реформировать ФБР - РИА Новости, 02.01.2025
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21:51 02.01.2025 (обновлено: 21:54 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/mask-1992350373.html
Маск призвал реформировать ФБР
Маск призвал реформировать ФБР - РИА Новости, 02.01.2025
Маск призвал реформировать ФБР
Американский предприниматель Илон Маск считает, что ФБР необходима серьезная реформа, об этом написал в соцсети X. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:51:00+03:00
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в мире
новый орлеан
сша
илон маск
фбр
tesla motors
наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что ФБР необходима серьезная реформа, об этом написал в соцсети X. &quot;Необходима серьезная реформа в ФБР&quot;, — говорится в публикации.Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем. Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика группировки ИГ*. Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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в мире, новый орлеан, сша, илон маск, фбр, tesla motors, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане
В мире, Новый Орлеан, США, Илон Маск, ФБР, Tesla motors, Наезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
Маск призвал реформировать ФБР

Маск заявил, что ФБР необходима серьезная реформа

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что ФБР необходима серьезная реформа, об этом написал в соцсети X.
«

"Необходима серьезная реформа в ФБР", — говорится в публикации.

Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск обвинил Байдена в госизмене
Вчера, 06:25
Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3.15 по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был ликвидирован ответным огнем.
Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане - 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика группировки ИГ*.
Также в среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл это происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
* Запрещенная на территории России террористическая организация.
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В миреНовый ОрлеанСШАИлон МаскФБРTesla motorsНаезд автомобиля на толпу в Новом Орлеане
 
 
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