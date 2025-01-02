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В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске - РИА Новости, 02.01.2025
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08:22 02.01.2025 (обновлено: 11:52 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске - РИА Новости, 02.01.2025
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске
Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T08:22:00+03:00
2025-01-02T11:52:00+03:00
в мире
германия
илон маск
рольф мютцених
олаф шольц
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel. &quot;Мютцених обвинил Маска в пересечении &quot;границы между дружественными государствами&quot;, — говорится в публикации.Он добавил, что словесные нападки Маска направлены против всех немцев. В декабре 2024 года Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова бизнесменанеправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" немецкие партии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на теракт в Магдебурге, где в конце декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
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в мире, германия, илон маск, рольф мютцених, олаф шольц
В мире, Германия, Илон Маск, Рольф Мютцених, Олаф Шольц
В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске

Глава фракции СДПГ Мютцених заявил об угрозе отношениям США и ФРГ из-за Маска

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel.
«

"Мютцених обвинил Маска в пересечении "границы между дружественными государствами", — говорится в публикации.

Он добавил, что словесные нападки Маска направлены против всех немцев.

В декабре 2024 года Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова бизнесменанеправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" немецкие партии с ним в этом солидарны.

Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на теракт в Магдебурге, где в конце декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
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В миреГерманияИлон МаскРольф МютценихОлаф Шольц
 
 
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