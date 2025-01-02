В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске
Глава фракции СДПГ Мютцених заявил об угрозе отношениям США и ФРГ из-за Маска
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel.
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"Мютцених обвинил Маска в пересечении "границы между дружественными государствами", — говорится в публикации.
Он добавил, что словесные нападки Маска направлены против всех немцев.
В декабре 2024 года Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова бизнесменанеправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" немецкие партии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на теракт в Магдебурге, где в конце декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
В декабре 2024 года Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова бизнесменанеправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" немецкие партии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на теракт в Магдебурге, где в конце декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.
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