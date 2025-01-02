https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html

В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске

В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске - РИА Новости, 02.01.2025

В партии Шольца сделали жесткое заявление о Маске

Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel. РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T08:22:00+03:00

2025-01-02T08:22:00+03:00

2025-01-02T11:52:00+03:00

в мире

германия

илон маск

рольф мютцених

олаф шольц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976607216_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_8fa754a9d6a07ac80b1fe519d1533153.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Лидер фракции Социально-демократической партии в бундестаге Рольф Мютцених осудил заявления миллиардера Илона Маска о немецкой власти, пишет Der Spiegel. "Мютцених обвинил Маска в пересечении "границы между дружественными государствами", — говорится в публикации.Он добавил, что словесные нападки Маска направлены против всех немцев. В декабре 2024 года Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова бизнесменанеправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" немецкие партии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции канцлера на теракт в Магдебурге, где в конце декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке.

https://ria.ru/20241231/mask-1992142441.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, илон маск, рольф мютцених, олаф шольц