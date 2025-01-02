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Маск обвинил Байдена в госизмене

Маск обвинил Байдена в госизмене - РИА Новости, 02.01.2025

Маск обвинил Байдена в госизмене

Американский предприниматель и будущий чиновник в команде Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T06:25:00+03:00

2025-01-02T06:25:00+03:00

2025-01-02T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Американский предприниматель и будущий чиновник в команде Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене из-за продажи материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом он написал в соцсети X."Сто процентов государственная измена", — заявил Маск, комментируя публикацию одного из пользователей, по словам которого администрация намеренно открыла границы для мигрантов, распродав материалы для стены и демонтировав заграждения на пограничных участках. В начале декабря издание Daily Wire писало, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. По сведениям издания, целью было увезти все материалы, хранящиеся в городах Ногалес, Тусон и Три Поинтс, до Рождества (25 декабря). Согласно скриншотам, приводимым Daily Wire, цена каждой партии стальных материалов на аукционе стартовала всего с пяти долларов. Позже газета Hill сообщила со ссылкой на директора по коммуникациям переходной команды Трампа Стивена Чунга, что избранный президент обратился в суд Техаса с требованием провести расследование и прекратить распродажу. Суд в итоге запретил Белому дому проводить аукционы.Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем Трампа, но остается недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.Маск должен войти в состав администрации Трампа. Вместе с предпринимателем Вивеком Рамасвами он возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) — ведомство сосредоточится на оптимизации и сокращении государственных расходов.

https://ria.ru/20241231/mask-1992119252.html

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в мире, мексика, сша, тусон, джо байден, дональд трамп, илон маск