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Маск призвал провести новые выборы в Британии - РИА Новости, 02.01.2025
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06:10 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/mask-1992285422.html
Маск призвал провести новые выборы в Британии
Маск призвал провести новые выборы в Британии - РИА Новости, 02.01.2025
Маск призвал провести новые выборы в Британии
Американский предприниматель Илон Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T06:10:00+03:00
2025-01-02T06:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов. В конце декабря телеканал Sky News, который провел анализ данных опросов из базы Pollbase, сообщил, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны: сейчас лейбористов поддерживают лишь 26,6% британцев. Рейтинг поддерживаемой Маском партии Reform UK, по этим данным, составляет 21%, показывая рост на 11,3% в 2024 году. "В Британии должны быть проведены новые выборы", - написал Маск в соцсети X, комментируя обсуждаемые пользователями результаты опроса. Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе. Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
https://ria.ru/20250101/mask-1992258027.html
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в мире, германия, великобритания, сша, илон маск, дональд трамп, фридрих мерц, welt, хдс/хсс, президентские выборы в сша
В мире, Германия, Великобритания, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Welt, ХДС/ХСС, Президентские выборы в США
Маск призвал провести новые выборы в Британии

Маск заявил, что в Британии должны пройти новые парламентские выборы

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал провести в Великобритании новые парламентские выборы на фоне провальных для правящих лейбористов результатов последних опросов.
В конце декабря телеканал Sky News, который провел анализ данных опросов из базы Pollbase, сообщил, что рейтинг правящей в Великобритании Лейбористской партии опустился до самого низкого показателя на конец года со времен Второй мировой войны: сейчас лейбористов поддерживают лишь 26,6% британцев. Рейтинг поддерживаемой Маском партии Reform UK, по этим данным, составляет 21%, показывая рост на 11,3% в 2024 году.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Маск призвал британцев голосовать за партию Reform UK
Вчера, 18:42
"В Британии должны быть проведены новые выборы", - написал Маск в соцсети X, комментируя обсуждаемые пользователями результаты опроса.
Ранее Маск призвал к голосованию за британскую правопопулистскую партию Reform UK, заявив, что она является "единственной надеждой". До этого лидер партии Найджел Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Маск предсказал АдГ "эпическую" победу на выборах
31 декабря 2024, 05:26
По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять мест. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, набрав 14,3%. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из которых победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.
Маск не в первый раз призывает голосовать за правую партию - ранее он написал в статье для немецкой газеты Welt, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) является единственной политической силой ФРГ, способной спасти страну от превращения в "тень своего прежнего я". Публикация этого материала вызвала бурные споры как в редакции Welt, так и в Германии в целом: глава отдела мнений Welt Ева Мари Когель подала заявление об увольнении после выхода материала, а кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц назвал статью беспрецедентным вмешательством в выборы ФРГ.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск профинансирует правопопулистскую партию Reform UK
28 декабря 2024, 15:51
 
В миреГерманияВеликобританияСШАИлон МаскДональд ТрампФридрих МерцWeltХДС/ХССПрезидентские выборы в США
 
 
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