Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб
Маск: Cybertruck удалось минимизировать ущерб при взрыве в Лас-Вегасе
© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck
© AP Photo / Ty ONeil
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск утверждает, что электромобиль Cybertruck в Лас-Вегасе смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.
"Злые идиоты выбрали не то транспортное средство для теракта. Cybertruck на деле сдержал взрыв и направил его вверх. Даже стеклянные двери вестибюля не были разбиты", - написал Маск в соцсети X.
Позднее один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что подача инцидента со стороны ряда СМИ создает впечатление, словно электромобиль загорелся сам. Он счел, что это наносит ущерб бренду Tesla, и предложил Маску подать против них в суд.
"Может быть, настало время сделать это", - ответил предприниматель.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.