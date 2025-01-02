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Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб - РИА Новости, 02.01.2025
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04:03 02.01.2025 (обновлено: 06:45 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/mask-1992282593.html
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб - РИА Новости, 02.01.2025
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб
Американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск утверждает, что электромобиль Cybertruck в Лас-Вегасе смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T04:03:00+03:00
2025-01-02T06:45:00+03:00
в мире
лас-вегас
сша
илон маск
дональд трамп
tesla motors
фбр
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск утверждает, что электромобиль Cybertruck в Лас-Вегасе смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб. "Злые идиоты выбрали не то транспортное средство для теракта. Cybertruck на деле сдержал взрыв и направил его вверх. Даже стеклянные двери вестибюля не были разбиты", - написал Маск в соцсети X. Позднее один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что подача инцидента со стороны ряда СМИ создает впечатление, словно электромобиль загорелся сам. Он счел, что это наносит ущерб бренду Tesla, и предложил Маску подать против них в суд."Может быть, настало время сделать это", - ответил предприниматель.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
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в мире, лас-вегас, сша, илон маск, дональд трамп, tesla motors, фбр, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Лас-Вегас, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla motors, ФБР, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск утверждает, что Cybertruck смог сдержать взрыв и минимизировать ущерб

Маск: Cybertruck удалось минимизировать ущерб при взрыве в Лас-Вегасе

© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель, глава Tesla Илон Маск утверждает, что электромобиль Cybertruck в Лас-Вегасе смог сдержать взрыв, направив его вверх, таким образом, минимизировав ущерб.
"Злые идиоты выбрали не то транспортное средство для теракта. Cybertruck на деле сдержал взрыв и направил его вверх. Даже стеклянные двери вестибюля не были разбиты", - написал Маск в соцсети X.
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
01:56
Позднее один из пользователей соцсети обратил внимание на то, что подача инцидента со стороны ряда СМИ создает впечатление, словно электромобиль загорелся сам. Он счел, что это наносит ущерб бренду Tesla, и предложил Маску подать против них в суд.
"Может быть, настало время сделать это", - ответил предприниматель.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. По данным местных властей, при возгорании погиб один человек, еще семь получили ранения. Представитель ФБР на брифинге не называл данное происшествие потенциальным терактом. Однако телеканал ABC, ссылаясь на источники, сообщил, что правоохранители не исключают такой версии.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
При возгорании Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе погиб человек
Вчера, 23:38
 
В миреЛас-ВегасСШАИлон МаскДональд ТрампTesla motorsФБРВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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