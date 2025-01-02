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Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025

Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

Американский предприниматель Илон Маск считает, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:56:00+03:00

2025-01-02T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo."Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и (пикапа Ford. — Прим. ред.) F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой", — написал Маск в соцсети X.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.В ночь на 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России

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