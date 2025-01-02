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Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025
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01:56 02.01.2025 (обновлено: 02:44 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/mask-1992279627.html
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане - РИА Новости, 02.01.2025
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане
Американский предприниматель Илон Маск считает, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:56:00+03:00
2025-01-02T02:44:00+03:00
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo."Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и (пикапа Ford. — Прим. ред.) F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой", — написал Маск в соцсети X.В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.В ночь на 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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в мире, нью-орлеан, лас-вегас, tesla motors, новый орлеан, сша, техас, дональд трамп, илон маск, джо байден, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
В мире, Нью-Орлеан, Лас-Вегас, Tesla motors, Новый Орлеан, США, Техас, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск связал взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с терактом в Новом Орлеане

Маск: взрыв Cybetruck в Лас-Вегасе может быть связан с терактом в Новом Орлеане

© AP Photo / Ty ONeilПолицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Ty ONeil
Полицейская машина около небоскреба Trump Tower в Лас-Вегасе, где взорвался Tesla Cybertruck
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе может быть терактом, он также заявил о возможной связи этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.
«
"Вероятно, это теракт. И этот Cybertruck, и (пикапа Ford. — Прим. ред.) F-150 смертника в Новом Орлеане были арендованы через Turo. Возможно, они как-то связаны между собой", — написал Маск в соцсети X.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.
Сотрудники полиции на месте проишествия, где автомобиль въехал в толпу людей в Новом Орлеане, США - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
ФБР раскрыло информацию о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане
Вчера, 22:43
Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
В ночь на 1 января водитель на пикапе на большой скорости въехал в толпу людей на Бурбон-стрит в Новом Орлеане в США. После этого злоумышленник вышел из машины и начал стрелять из автомата, полиция ликвидировала его ответным огнем.
По последним данным, погибли десять человек, еще 35 пострадали. В перестрелке с водителем пикапа получили ранения два полицейских, они находятся в стабильном состоянии.
Как установила полиция, теракт устроил 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика террористической организации ИГ*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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В миреНью-ОрлеанЛас-ВегасTesla motorsНовый ОрлеанСШАТехасДональд ТрампИлон МаскДжо БайденВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
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