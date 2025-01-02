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Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой

Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой - РИА Новости, 02.01.2025

Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой

Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T01:23:00+03:00

2025-01-02T01:23:00+03:00

2025-01-02T02:21:00+03:00

лас-вегас

tesla motors

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илон маск

дональд трамп

взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе

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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, само транспортное средство было исправно."Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва", — заявил Маск в своей соцсети X.В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers) после того, как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Маск — приближенный Трампа и будущий чиновник его администрации.

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