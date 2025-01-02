Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 02.01.2025 (обновлено: 02:21 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/mask-1992279011.html
Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой
Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой - РИА Новости, 02.01.2025
Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой
Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T01:23:00+03:00
2025-01-02T02:21:00+03:00
лас-вегас
tesla motors
в мире
сша
илон маск
дональд трамп
взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992265769_0:181:804:633_1920x0_80_0_0_61346f5a7dda7ca36664b3b8d8262882.jpg
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, само транспортное средство было исправно."Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва", — заявил Маск в своей соцсети X.В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers) после того, как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Маск — приближенный Трампа и будущий чиновник его администрации.
https://ria.ru/20250101/mask-1992276416.html
лас-вегас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/01/1992265769_0:105:804:708_1920x0_80_0_0_ce3f51fc7488ad3dcf4b07345304c99e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лас-вегас, tesla motors, в мире, сша, илон маск, дональд трамп, взрыв tesla cybertruck в лас-вегасе
Лас-Вегас, Tesla motors, В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой

Маск: взрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван бомбой в салоне

© СоцсетиАвтомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео
Автомобиль Tesla Cybertruck горит возле башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, само транспортное средство было исправно.
"Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва", — заявил Маск в своей соцсети X.
В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers) после того, как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.
Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Маск — приближенный Трампа и будущий чиновник его администрации.
Загоревшийся Tesla Cybertruck у входа в Trump International Hotel - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Маск отреагировал на возгорание Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Вчера, 23:58
 
Лас-ВегасTesla motorsВ миреСШАИлон МаскДональд ТрампВзрыв Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала