https://ria.ru/20250102/livan-1992348830.html

Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ

Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025

Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ

Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 02.01.2025

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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. "Ударам израильских ВВС подверглись высоты Рейхан в районе Джезин", - пишет агентство. В тоже время, по данным агентства, под удары израильской авиации попали районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге Ливана. Сообщений о пострадавших и жертвах на данный момент не поступало. По предварительным данным, целями боевой авиации являлись объекты, принадлежащие движению "Хезболлах". Ранее в четверг израильские БЛА нанесли удары в населенных пунктах Бейт-Лиф и Ятер на юге Ливана. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.

https://ria.ru/20241217/tsakhal-1989773048.html

https://ria.ru/20241227/khezbolla-1991689703.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)