Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ
NNA: несколько районов на юге Ливана подверглись израильским авиаударам
© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Ударам израильских ВВС подверглись высоты Рейхан в районе Джезин", - пишет агентство.
Израиль готовится к военным операциям в экстремальных зимних условиях
17 декабря 2024, 19:01
В тоже время, по данным агентства, под удары израильской авиации попали районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге Ливана.
Сообщений о пострадавших и жертвах на данный момент не поступало. По предварительным данным, целями боевой авиации являлись объекты, принадлежащие движению "Хезболлах".
Ранее в четверг израильские БЛА нанесли удары в населенных пунктах Бейт-Лиф и Ятер на юге Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
Эксперт прокомментировал действия Израиля в Ливане
27 декабря 2024, 15:04