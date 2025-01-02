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Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
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21:18 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/livan-1992348830.html
Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ
Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.01.2025
Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ
Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T21:18:00+03:00
2025-01-02T21:18:00+03:00
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA. "Ударам израильских ВВС подверглись высоты Рейхан в районе Джезин", - пишет агентство. В тоже время, по данным агентства, под удары израильской авиации попали районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге Ливана. Сообщений о пострадавших и жертвах на данный момент не поступало. По предварительным данным, целями боевой авиации являлись объекты, принадлежащие движению "Хезболлах". Ранее в четверг израильские БЛА нанесли удары в населенных пунктах Бейт-Лиф и Ятер на юге Ливана. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
https://ria.ru/20241217/tsakhal-1989773048.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль ударил по нескольким районам на юге Ливана, пишут СМИ

NNA: несколько районов на юге Ливана подверглись израильским авиаударам

© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
Израильский удар по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 2 янв - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС атаковали цели в Иклим аль-Туфах на юге Ливана, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Ударам израильских ВВС подверглись высоты Рейхан в районе Джезин", - пишет агентство.
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В тоже время, по данным агентства, под удары израильской авиации попали районы Брейдж, Згхальта и Джбее, расположенные также в Иклим аль-Туфах на юге Ливана.
Сообщений о пострадавших и жертвах на данный момент не поступало. По предварительным данным, целями боевой авиации являлись объекты, принадлежащие движению "Хезболлах".
Ранее в четверг израильские БЛА нанесли удары в населенных пунктах Бейт-Лиф и Ятер на юге Ливана.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.
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В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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