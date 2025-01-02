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В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя - РИА Новости, 02.01.2025
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Хорошие новости
 
02:37 02.01.2025 (обновлено: 12:09 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя - РИА Новости, 02.01.2025
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя
Ученые из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новое видео c редчайшим дальневосточным леопардом по имени Валера, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T02:37:00+03:00
2025-01-02T12:09:00+03:00
приморский край
китай
россия
валерий харламов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв — РИА Новости. Ученые из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новое видео c редчайшим дальневосточным леопардом по имени Валера, сообщил РИА Новости представитель учреждения. "Самец Валера стал одним из самых долгоживущих дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе. &lt;…&gt; В преклонном 14-летнем возрасте большой кот продолжает регулярно отмечаться на скрытых лесных камерах национального парка "Земля леопарда". Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов — около 11-12 лет, в этом году Валера отпразднует юбилей — 15 лет", — сказал собеседник агентства. По его словам, леопард на видео выглядит здоровым и активным. "Несмотря на солидный возраст, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье", — добавил представитель нацпарка. Имя Валера леопард получил благодаря своему хранителю — хоккейному клубу "Адмирал", игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. В 2022 году нацпарк сообщал, что удалось получить редкие кадры свидания уже пожилого Валеры и молодой самки. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке у границы Китая с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По данным на начало апреля, в дикой природе на российских охраняемых территориях обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20250101/leopard-1992206219.html
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приморский край, китай, россия, валерий харламов
Приморский край, Китай, Россия, Валерий Харламов, Хорошие новости
В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя

Ученые получили новое видео с самым долгоживущим дальневосточным леопардом

© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда"
Дальневосточный леопард. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв — РИА Новости. Ученые из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новое видео c редчайшим дальневосточным леопардом по имени Валера, сообщил РИА Новости представитель учреждения.
"Самец Валера стал одним из самых долгоживущих дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе. <…> В преклонном 14-летнем возрасте большой кот продолжает регулярно отмечаться на скрытых лесных камерах национального парка "Земля леопарда". Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов — около 11-12 лет, в этом году Валера отпразднует юбилей — 15 лет", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, леопард на видео выглядит здоровым и активным.
"Несмотря на солидный возраст, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье", — добавил представитель нацпарка.
Имя Валера леопард получил благодаря своему хранителю — хоккейному клубу "Адмирал", игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. В 2022 году нацпарк сообщал, что удалось получить редкие кадры свидания уже пожилого Валеры и молодой самки.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке у границы Китая с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По данным на начало апреля, в дикой природе на российских охраняемых территориях обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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