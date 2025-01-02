https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html

В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя

В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя - РИА Новости, 02.01.2025

В Приморье сняли на видео леопарда-долгожителя

Ученые из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новое видео c редчайшим дальневосточным леопардом по имени Валера, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T02:37:00+03:00

2025-01-02T02:37:00+03:00

2025-01-02T12:09:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 2 янв — РИА Новости. Ученые из нацпарка "Земля леопарда" в Приморье получили новое видео c редчайшим дальневосточным леопардом по имени Валера, сообщил РИА Новости представитель учреждения. "Самец Валера стал одним из самых долгоживущих дальневосточных леопардов, обитающих в дикой природе. <…> В преклонном 14-летнем возрасте большой кот продолжает регулярно отмечаться на скрытых лесных камерах национального парка "Земля леопарда". Средняя продолжительность жизни дальневосточных леопардов — около 11-12 лет, в этом году Валера отпразднует юбилей — 15 лет", — сказал собеседник агентства. По его словам, леопард на видео выглядит здоровым и активным. "Несмотря на солидный возраст, старожил проявляет комфортное поведение и даже тесно общается с противоположным полом, что может свидетельствовать об отменном здоровье", — добавил представитель нацпарка. Имя Валера леопард получил благодаря своему хранителю — хоккейному клубу "Адмирал", игроки которого в 2014 году назвали хищника в честь легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. В 2022 году нацпарк сообщал, что удалось получить редкие кадры свидания уже пожилого Валеры и молодой самки. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке у границы Китая с Россией. Несколько особей замечали у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По данным на начало апреля, в дикой природе на российских охраняемых территориях обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20250101/leopard-1992206219.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

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приморский край, китай, россия, валерий харламов