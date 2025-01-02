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Над ТЭС в Курахово установили российский флаг - РИА Новости, 02.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 02.01.2025 (обновлено: 13:31 02.01.2025)
https://ria.ru/20250102/kurakhovo-1992312433.html
Над ТЭС в Курахово установили российский флаг
Над ТЭС в Курахово установили российский флаг - РИА Новости, 02.01.2025
Над ТЭС в Курахово установили российский флаг
Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:25:00+03:00
2025-01-02T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Русские воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово - над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и "Электросталью", - сообщил Рогов. По его словам, украинские войска отступают из Курахово в село Дачное. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241231/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html
курахово
россия
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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над ТЭС в Курахово установили российский флаг

Рогов: российские войска установили триколор над ТЭС в Курахово

© 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригадаКадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС
Кадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Кадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
31 декабря 2024, 12:50
"Русские воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово - над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и "Электросталью", - сообщил Рогов.
По его словам, украинские войска отступают из Курахово в село Дачное.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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