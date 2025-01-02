https://ria.ru/20250102/kurakhovo-1992312433.html

Над ТЭС в Курахово установили российский флаг

Над ТЭС в Курахово установили российский флаг - РИА Новости, 02.01.2025

Над ТЭС в Курахово установили российский флаг

Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:25:00+03:00

2025-01-02T13:25:00+03:00

2025-01-02T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны. "Русские воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово - над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и "Электросталью", - сообщил Рогов. По его словам, украинские войска отступают из Курахово в село Дачное. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241231/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20250102/ukraina-1992255423.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность