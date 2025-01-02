Над ТЭС в Курахово установили российский флаг
Рогов: российские войска установили триколор над ТЭС в Курахово
© 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригадаКадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС
© 5-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Кадр поднятия триколора над Кураховской ТЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Российские войска установили флаг России над ТЭС в городе Курахово в западной части ДНР, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ взяли штурмом административные здания ТЭС в Курахово. Сам город уже окружен с нескольких сторон, освобождено около 90% территории, враг выбит из восточной, южной и центральной частей. Жилая застройка Курахово освобождена, подразделения ВСУ отошли в промзону, где находится крупный трубный завод и ТЭС, которые противник использует как укрепрайоны.
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"Русские воины из 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады подняли флаги России в промзоне Курахово - над Кураховской ТЭС, заводом минеральной ваты и "Электросталью", - сообщил Рогов.
По его словам, украинские войска отступают из Курахово в село Дачное.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.